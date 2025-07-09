«На «Славянский базар» люди едут по призванию своей души». Глеб Лапицкий рассказал, чем удивит фестиваль в 2025-м

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

В 2025 году порядка четырех десятков стран приехало. Это и конкурсанты, это и выставочная программа. У нас великолепные программы с прибалтийскими странами, у нас великолепная программа с сербской страной. Вы знаете, действительно очень важно, что к нам едут люди, и люди едут по призванию своей души. Ведь слоган фестиваля «Через искусство – к миру и взаимопониманию», этот фестиваль искусств уже более трех десятков лет здесь собирает самых преданных друзей.

Конечно же, «Славянский базар» формируется под разную и целевую аудиторию, и вкусовую аудиторию. Но главной темой нашего фестиваля в этом году является 80-летие Великой Победы. Мы, конечно же, будем говорить о юбилеях выдающихся деятелей культуры всего мирового пространства. Мы будем петь любимые песни, читать замечательные стихи, видеть прекрасные театральные постановки, выставочные проекты. Каждый человек, который хочет потанцевать или, наоборот, посидеть в камерной обстановке и задуматься, хочет открыть для себя каких-то новых артистов или увидеть уже признанных своих кумиров, поэтому каждому надо сделать выбор, и он точно найдет для себя что-то на «Славянском базаре».