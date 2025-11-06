Новое предприятие по производству соков прямого отжима открылось в Шарковщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важный шаг в развитии района. Возможность трудоустроиться получили 20 местных жителей.

Несмотря на то, что сезон свежих ягод и фруктов практически закончился, новая линия работает на полную мощность. Перерабатывают яблоки. 65 % готовой продукции планируют поставлять в Россию, а остальное пойдет на внутренний рынок. Сырье – собственного производства. У предприятия есть небольшой сад, площади которого будут и дальше расширять. В общем, планы большие. Как выполняются поручения Президента по наведению порядка в Витебской области, рассказал Игорь Сергеенко.

Игорь Садовский, учредитель и директор плодоовощного перерабатывающего предприятия:

У нас большие, грандиозные планы. Мы будем запускать линию за линией и трудоустраивать местное население. Две очереди мы запустим в следующем году. Это фасовка, стеклофасовка, работа с медом, с другими овощами.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Когда появляются такие точки роста в небольших населенных пунктах, то рядом с ними появляются или конкуренты, или дополняющие производства. Экономика развивается. Мы понимаем, что это даст плоды буквально, может, года два-три, пока построится все, пока раскрутится. Но это уже очень-очень прочный фундамент.