Как выполняются поручения Президента по наведению порядка в Витебской области, рассказал Игорь Сергеенко

Новое предприятие по производству соков прямого отжима открылось в Шарковщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важный шаг в развитии района. Возможность трудоустроиться получили 20 местных жителей.

В действии и второе поручение главы государства – до 7 ноября навести железный порядок в хозяйствах. Работы по благоустройству на мехдворах и фермах идут полным ходом.

Новое предприятие по производству соков прямого отжима открылось в Шарковщине.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Дело сдвинулось. Самое сложное – изменить это отношение в головах людей, в сознании, каждого человека настроить на работу. Начали приводить в порядок молочно-товарные фермы. К сожалению, большинство ферм на территории Витебской области устаревшие. Мехдворы – задействуются коллективы всех районных служб, я имею в виду бюджетных организаций. Наведем порядок до 7 ноября, следующий этап – до 1 января. Но самое главное, чтобы это стало нормой.