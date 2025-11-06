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Как выполняются поручения Президента по наведению порядка в Витебской области, рассказал Игорь Сергеенко

06 ноября 2025 14:05
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Новое предприятие по производству соков прямого отжима открылось в Шарковщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важный шаг в развитии района. Возможность трудоустроиться получили 20 местных жителей.

Как выполняются поручения Президента по наведению порядка в Витебской области, рассказал Игорь Сергеенко-2

В действии и второе поручение главы государства – до 7 ноября навести железный порядок в хозяйствах. Работы по благоустройству на мехдворах и фермах идут полным ходом.

Новое предприятие по производству соков прямого отжима открылось в Шарковщине.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дело сдвинулось. Самое сложное – изменить это отношение в головах людей, в сознании, каждого человека настроить на работу. Начали приводить в порядок молочно-товарные фермы. К сожалению, большинство ферм на территории Витебской области устаревшие. Мехдворы – задействуются коллективы всех районных служб, я имею в виду бюджетных организаций. Наведем порядок до 7 ноября, следующий этап – до 1 января. Но самое главное, чтобы это стало нормой.

Как выполняются поручения Президента по наведению порядка в Витебской области, рассказал Игорь Сергеенко-4

За последнее время в Витебской области реализовано более 160 инвестиционных проектов. Треть из них – в небольших населенных пунктах. Создано более 2 000 новых рабочих мест.

# Сельское хозяйство # Игорь Сергеенко # Государственная политика в области сельского хозяйства

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