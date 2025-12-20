Акции «Наши дети» более 30 лет! О том, как изменился формат, рассказала Людмила Кондрашова

Подарить веру в чудо и дойти до каждого ребенка – постулаты ежегодной республиканской акции «Наши дети», которая дарит уникальную возможность каждому почувствовать себя волшебником и позаботиться о тех, кто так сильно нуждается в поддержке.

Ольга Бурлакова, ведущая: Даже не верится, что так быстро летит время и что это прекрасной благотворительной акции уже более 30 лет. Расскажите нам, пожалуйста, как за это время изменился ее формат?

Людмила Кондрашова, председатель Белорусского детского фонда, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

Это так здорово! Между прочим, это только в нашей стране по инициативе главы государства объявлена акция «Наши дети», потому что они все наши дети. И каждый из нас, когда заботится о своем ребенке, очень важно еще подарить любовь и заботу тем, которые особо в этом нуждаются.

Белорусский детский фонд на заре своей деятельности помогал больным деткам, детям-сиротам, но это были разовые такие акции. В рамках уже республиканской акции «Наши дети» мы являемся партнером. И, конечно же, по всей стране звонят колокольчики добра от Белорусского детского фонда, потому что мы идем к деткам-сиротам, идем в учреждения здравоохранения, к больным детям. Идем в дома семейного типа, дарим подарки, осуществляем мечту каждого ребенка.

И, конечно же, очень важно, что поменялся формат в рамках акции «Наши дети». Пятый год подряд Белорусский детский фонд объявляет марафон по сбору средств для наших белорусов, для наших людей, которые не могут посетить учреждения здравоохранения или интернатные учреждения и прийти к каждому ребенку.

Мы можем поучаствовать все вместе, вся наша страна, все белорусы, в помощи поддержки деток для диагностики слуха у новорожденных и маленьких детей, приобретения инновационного оборудования.