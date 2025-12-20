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Акции «Наши дети» более 30 лет! О том, как изменился формат, рассказала Людмила Кондрашова

20 декабря 2025 11:34
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Подарить веру в чудо и дойти до каждого ребенка – постулаты ежегодной республиканской акции «Наши дети», которая дарит уникальную возможность каждому почувствовать себя волшебником и позаботиться о тех, кто так сильно нуждается в поддержке. 

В студии «Нового утра» Людмила Кондрашова, председатель Белорусского детского фонда, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Акции «Наши дети» более 30 лет! О том, как изменился формат, рассказала Людмила Кондрашова-2

Ольга Бурлакова, ведущая: 
Даже не верится, что так быстро летит время и что это прекрасной благотворительной акции уже более 30 лет. Расскажите нам, пожалуйста, как за это время изменился ее формат? 

Акции «Наши дети» более 30 лет! О том, как изменился формат, рассказала Людмила Кондрашова-4

Людмила Кондрашова, председатель Белорусского детского фонда, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:
Это так здорово! Между прочим, это только в нашей стране по инициативе главы государства объявлена акция «Наши дети», потому что они все наши дети. И каждый из нас, когда заботится о своем ребенке, очень важно еще подарить любовь и заботу тем, которые особо в этом нуждаются.

Белорусский детский фонд на заре своей деятельности помогал больным деткам, детям-сиротам, но это были разовые такие акции. В рамках уже республиканской акции «Наши дети» мы являемся партнером. И, конечно же, по всей стране звонят колокольчики добра от Белорусского детского фонда, потому что мы идем к деткам-сиротам, идем в учреждения здравоохранения, к больным детям. Идем в дома семейного типа, дарим подарки, осуществляем мечту каждого ребенка.

И, конечно же, очень важно, что поменялся формат в рамках акции «Наши дети». Пятый год подряд Белорусский детский фонд объявляет марафон по сбору средств для наших белорусов, для наших людей, которые не могут посетить учреждения здравоохранения или интернатные учреждения и прийти к каждому ребенку. 

Мы можем поучаствовать все вместе, вся наша страна, все белорусы, в помощи поддержки деток для диагностики слуха у новорожденных и маленьких детей, приобретения инновационного оборудования.

Подробности в видео.

# Наши дети # Ольга Бурлакова # Людмила Кондрашова

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