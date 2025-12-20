Новый год без нервов: возможно ли? Психолог медцентра «Нордин» делится советами

Новый год – это время, когда вокруг царит волшебство. Мы ждем его с нетерпением и вспоминаем свои достижения. Однако часто именно этот праздник становится источником стресса. Предновогодняя суета может превратить радость в настоящее напряжение.

Виктория Лопатик, психолог медицинского центра «Нордин»:

Как же встретить Новый год без стресса? Я вам дам несколько советов. Желательно заранее предусмотреть покупки подарков. Для этого необходимо составить списки подарков для своих близких и родственников. И не забудьте сделать подарок для себя: купить любимую вещь, сходить на желаемое мероприятие. Вместо того чтобы хвататься за все дела сразу, выберите те, которые действительно важны. Делая все постепенно, вы избегаете перегрузок и можете по-настоящему насладиться каждым этапом подготовки. Не забывайте и о важности общения с близкими. Проведите время с теми, кого любите. Совместные прогулки или простые разговоры помогают понять, что Новый год – это не только подарки.

Виктория Лопатик:

Считается, что Новый год – это прежде всего семейный праздник. Одни предпочитают проводить его в кругу близких людей и родственников, а другие предпочитают тишину. И в этом ничего плохого нет. Если вы любите тишину, то останьтесь дома и проведите это время за просмотром своего любимого фильма.

Не забывайте об отдыхе. Позвольте себе отключиться от дел и просто насладиться моментом. Уберите мысли о повседневной рутине. Это поможет вам перезагрузиться и начать Новый год с чистого листа. Виктория Лопатик:

Зачастую многие обещают себе начинать новую жизнь с понедельника либо с 1 января. Но, как правило, этого не происходит. В новогодние праздники лучше себе ничего не обещать, а попытаться насладиться этим моментом и привнести в свою жизнь маленькие или большие радости.