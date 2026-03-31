Новости по тегу #ООО «Минский городской технопарк»

Депутаты знакомились с тем, как на практике реализуются положения закона о государственной инновационной политике и насколько эффективно работают правовые нормы в высокотехнологичной сфере.
На улице Центральной выделено место для реализации этих проектов. Здесь будет построено пять зданий. Четыре из которых – производственные, а одно – административное.
Этот год отмечен новыми инновационными проектами в таких областях, как машиностроение и агропромышленный комплекс.
Пока же среди промышленных кластеров тон задает Минский городской технопарк и его новейшая площадка на Партизанском проспекте.
На встрече говорили о расширении международного сотрудничества. Основной акцент – на развитие торгово-экономических связей, включая совместные проекты и расширение географии поставок белорусской продукции.
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