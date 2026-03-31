Прямой эфир

Новости по тегу #ООО «Минский городской технопарк»

Депутаты Палаты представителей посетили Минский городской технопарк
31 марта 2026 13:40

Депутаты Палаты представителей посетили Минский городской технопарк

В Минске создаётся новый промышленный кластер
26 ноября 2025 18:23

В Минске создаётся новый промышленный кластер

Минский городской технопарк продолжает прирастать новыми резидентами
24 сентября 2025 17:37

Минский городской технопарк продолжает прирастать новыми резидентами

В Минске в ближайшие годы появится несколько новых технопарков
19 августа 2025 18:11

В Минске в ближайшие годы появится несколько новых технопарков

Главы дипмиссий посетили Минский городской технопарк – что обсудили?
29 июля 2025 17:41

Главы дипмиссий посетили Минский городской технопарк – что обсудили?

Владимир Давидович: Ставка арендной платы для резидентов Минского технопарка – около 3 евро за 1 кв. м
02 декабря 2013 10:39

Владимир Давидович: Ставка арендной платы для резидентов Минского технопарка – около 3 евро за 1 кв. м