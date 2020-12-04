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Главврач Витебской областной больницы: в плане снабжения мне просто нечего сказать, что у нас чего-то не хватает

04 декабря 2020 19:12
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Новости Беларуси. Необходим комплексный подход к проблеме – от организации масочного режима до производства собственных средств защиты и личной гигиены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главврач Витебской областной больницы: в плане снабжения мне просто нечего сказать, что у нас чего-то не хватает-1

Татьяна Ковалева, главврач Витебской областной клинической больницы:
Это реально вообще все есть. И в плане снабжения мне вообще просто нечего сказать, что у нас чего-то в стационаре не хватает.

А сил хватает?

Сил… Ну, естественно, эта не та работа, которая была до COVID, и это требует напряжения определенного и физического, и психического, уходим поздно. Но, знаете, человек ко всему привыкает, и люди уже приспособились.

# Коронавирус # общество # Татьяна Ковалёва # Фотофакт

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