Главврач Витебской областной больницы: в плане снабжения мне просто нечего сказать, что у нас чего-то не хватает

Новости Беларуси. Необходим комплексный подход к проблеме – от организации масочного режима до производства собственных средств защиты и личной гигиены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ковалева, главврач Витебской областной клинической больницы:

Это реально вообще все есть. И в плане снабжения мне вообще просто нечего сказать, что у нас чего-то в стационаре не хватает.

А сил хватает?

Сил… Ну, естественно, эта не та работа, которая была до COVID, и это требует напряжения определенного и физического, и психического, уходим поздно. Но, знаете, человек ко всему привыкает, и люди уже приспособились.