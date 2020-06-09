Главврач 4-ой больницы: «Я вырос в деревне. Было хорошее детство, советское»

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Расскажите о своём детстве, семье, родителях.

Вацлав Янушко: «Я как-то очень много по жизни принимал решения. В 17 лет у меня не стало моего отца, и дальше я уже был один»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:

Я вырос в деревне. К сожалению, моих родителей уже нет в живых. У нас семья – 5 человек: мама, папа и две сестры у меня. Старший я из двойни, мы двойнята с сестрой. Было хорошее детство, советское, как и песни есть различные.

Беззаботное детство, у нас хорошая была семья, мы жили в достатке. Родители у меня обычные, в колхозе работали, обычная работа, не учёные. И хозяйство было, и куры, и корова.

Вадим Щеглов:

Большая редкость, когда ребёнок из сельской школы, которому приходилось работать, иногда не до уроков, всё зависит от родителей, выбивались потом в люди.