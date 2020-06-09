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Главврач 4-ой больницы: «Я вырос в деревне. Было хорошее детство, советское»

09 июня 2020 12:08
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Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Расскажите о своём детстве, семье, родителях.

Вацлав Янушко: «Я как-то очень много по жизни принимал решения. В 17 лет у меня не стало моего отца, и дальше я уже был один»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Я вырос в деревне. К сожалению, моих родителей уже нет в живых. У нас семья – 5 человек: мама, папа и две сестры у меня. Старший я из двойни, мы двойнята с сестрой. Было хорошее детство, советское, как и песни есть различные.

Беззаботное детство, у нас хорошая была семья, мы жили в достатке. Родители у меня обычные, в колхозе работали, обычная работа, не учёные. И хозяйство было, и куры, и корова.

Вадим Щеглов:
Большая редкость, когда ребёнок из сельской школы, которому приходилось работать, иногда не до уроков, всё зависит от родителей, выбивались потом в люди.  

Главврач 4-ой больницы: «Я вырос в деревне. Было хорошее детство, советское»-1

Вацлав Янушко:
У нас мама очень вкладывала в нас. Отец больше работал. Мы хорошо учились в школе.

Вадим Щеглов:
Какой был любимый предмет у Вас?

Вацлав Янушко:
Химия, биология. Я уже мотивированно хотел быть врачом. У меня сёстры – учителя по образованию, у обеих тоже высшее образование.

# Врачи Беларуси # общество # Вацлав Янушко # Вадим Щеглов

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