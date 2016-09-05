Главный синоптик страны Дмитрий Рябов: Сентябрь порадует тёплой и комфортной погодой!

Когда ожидать «бабьего лета»?

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр»:

Несмотря на то, что календарное лето уже закончилось, расстраиваться не надо, больше оптимизма, потому что климатическое лето ещё не закончилось! В этом году сентябрь месяц будет выше климатической нормы и в большинстве дней порадует нас тёплой и комфортной погодой.

Это лето синоптики называют чуть ли не самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Как-то мы этого не почувствовали…

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр»:

Самое жаркое лето у нас было в 2010. Это было действительно жаркое лето, когда практически два месяца стояла аномально жаркая погода и по юго-востоку, особенно в Гомеле, температура была почти 40 градусов. Это действительно аномально было тогда! Причём довольно сухо.

В этом году, как и предполагалось, лето было немного теплее обычного. И температура была на 1-3 градуса выше климатической нормы. Многие со мной не согласятся, потому что да, действительно, эта неустойчивая погода, она как-то сгладила это всё. Если брать по отдельности все три месяца, то они были выше климатической нормы. Июнь месяц был засушливый. А вот июль был, как говорится, «то жар, то холод», то с 15, то до +35 градусов: сильные ливни, шквалы, град.

А что это за капризы погоды?

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр»:

В последнее время заостряют внимание и резко заговорили об изменении климата. Если говорить в целом по осадком, то общее количество осадков не изменилось, но при этом увеличилось количество сильных ливней, увеличилась их интенсивность, увеличилось количество гроз. А там где грозы, – это ливни, это шквал, град и т.д. На это заостряют внимание и это приводит к чрезвычайным ситуациям. Климат меняется и количество опасных неблагоприятных явлений погоды будет расти.

Климат он изначально всегда менялся. Были и периоды похолодания, потом были жаркие периоды. Но за последние 10 лет климат существенно поменялся.

Существует мнение, что прежде чем наступает «бабье лето» сначала заморозки какие-то, похолодание?

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр»:

Бабье лето придёт как раз на этой неделе. Придёт антициклон. Правда, он будет не жаркий, но погода будет вполне комфортная.