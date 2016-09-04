От звонка до звонка: почти миллион учеников первого сентября сели за парты школ Беларуси

Новости Беларуси. О празднике и одновременно ответственейшем дне, к которому родители своих детей-первоклашек готовят все равно, что невесту выдают замуж. Ажиотаж заметен даже по цветочным лавкам. Первый звонок после летних каникул в Беларуси прозвенел почти для миллиона учащихся. Впервые за парты сели около 110 тысяч первоклассников. В целом, школьников в 2016 году стало больше на 13 тысяч. А Президент на неделе потребовал повысить зарплату учителям.

Он проверяет не потенциальное содержание портфеля, однако волнуется, будто сам впервые скоро выйдет к доске. Отчасти так и будет. Антона Исаева мы снимаем 30 августа, за два дня до его премьеры в роли преподавателя.

Антон Исаев, учитель немецкого языка школы № 9 Минска:

Я был уверен, что буду учителем, хотел быть. И как можно активнее и позитивнее распространять немецкий язык среди наших людей.

С учителем-оптимистом мы еще поговорим после его первого урока, а пока – о тех, у кого на неделе был по-настоящему первоклассный дебют.

Первые впечатления от Дня знаний, очевидно, оказались разными. Школа – это что-то среднее между дискотекой, фэшн-шоу и праздником, собравшим всю родню.

Родители волновались, конечно, больше детей. Впервые увидеть свое чадо в школьной форме – эмоции, которые не сдерживали даже представительные папы.

А тем временем Аня – уже второклашка – проводит ликбез первокласснику Ване с серьезными аргументами, стоит ли столько лет корпеть над учебниками.

Иван Хомец и Анна Панова, ученики средней школы № 6 Минска:

Надо учиться, чтобы работу потом хорошую найти. И потом пойти в институт и так далее.

Чтобы «пойти в институт и так далее», в нынешнем учебном году в Беларуси сели за парты 980 тысяч ребят. Ребят разных, в том числе и тех, кому куда сложнее многих получать каждый грамм знаний.

Минская школа-интернат для детей с нарушением слуха. О том, как важно сделать все возможное, чтобы ученики, выходя из этих стен, не потерялись в жизни и смогли найти достойную работу, первого сентября здесь говорил Александр Лукашенко. Впрочем, несмотря на статусность делегации, общение получилось, скорее, душевным, чем официальным.

Но не просто теплым, а горячим оказался День знаний для первокурсников-суворовцев. Торжественная линейка в военном училище прошла совсем не под колокольчик, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кстати, школьников в стартовавшем учебном году в Беларуси на 13 тысяч больше. К примеру, в этой минской школе набрали 7 первых классов и почти в каждом – по 30 человек против 26 в 2015 году. Но есть и ситуации, будто ставящие двойку статистике: школа в Сенненском районе. Здесь первый звонок давали лишь для одной скромной девочки Жени.

Но Женя все же не останется без тех, кому можно доверить поднести портфель. Девочка будет учиться вместе с второклассниками. Их, кстати, в школе тоже немного – двое.

Зоя Прокофьева, директор Ульяновичской детский сад – базовой школы (Витебская область):

Я считаю, что это плюс. Здесь все внимание уделяется одному ученику. Я считаю, что это тоже самое репетиторство.

Но снимая этот материал и в столичных, и в сельских школах, мы не могли не дать слово тем, у кого свое, особенное, отношение к учебному году, который пройдет от звонка до звонка.

Школьники:

Учиться не очень хочется, понятно каждому школьнику, наверное. Что хорошее? Перемены.

Что хочется в школе делать? В столовую точно не ходить.

Хочется только физкультуры.

А что же теперь скажет воодушевленный молодой специалист Антон Викторович? Мы навестили педагога первого сентября во время его первых уроков.

Антон Исаев, учитель немецкого языка школы № 9 Минска:

Я волновался, но ощущения первых уроков гораздо выше и сильно эмоционально снаряженные. Не заметили, как прозвенел звонок.

День знаний для кого-то отгремел, а для кого-то и отыграл таким же множеством оттенков, как и в букетах, приготовленных для первых учителей. И пусть где-то цветы вырастили в своем же огороде, а в школу собирали все братья и сестры, а у кого-то знак внимания был эксклюзивным, как и наряд для первого сентября, и дети, и родители волновались и плакали от радости вне зависимости от «населенности» школы, а некоторые морально готовились только к предстоящему походу за знаниями.