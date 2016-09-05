Лида спустя 13 лет снова стала городом стотысячником

Новости Беларуси. В Беларуси прибавление. Лида стала городом стотысячником. Численность населения в районном центре в 2016 году достигла круглой цифры. Произошло это не впервые.

Подобным статусом Лида уже обладала в начале 2000-ых. Затем численность пошла на спад. Городу понадобилось 13 лет, чтобы восстановить баланс между рождаемостью и смертностью. Главную роль в этом сыграла проводимая в государстве программа демографической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета:

Работа с молодыми семьями, социальная политика государства, которая проводится в целом, позволяет людям рожать, видеть уверенность в будущем. Рождаемость тогда увеличивается, когда есть уверенность в завтрашнем дне. И еще один из факторов, что влияет на рождаемость, это качество медицинской помощи.

Новые методы диагностики и лечения заболеваний, современный тип организации работы – медицинская помощь в Лиде шагает в ногу со временем. В акушерском корпусе отмечают: все больше женщин решается на повторные роды. Эта тенденция характерна и в целом для страны.

Светлана Евланова, и.о. заместителя главного врача по детству и родовспоможению Лидской центральной районной больницы:

Многие семьи решились завести третьего, а кто и четвертого ребенка. Доля таких семей увеличилась примерно на 30%.