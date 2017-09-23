Десятки спасателей, сотни волонтеров и поднятые вертолеты: восьмые сутки в Беловежье продолжаются поиски пропавшего Максима Мархалюка

Новости Беларуси. В Свислочском районе седьмые сутки продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка. На сегодня объявлен общереспубликанский сбор добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в Беловежской пуще пропавшего мальчика ищут более двух тысяч человек. Задействованы спасатели, военные, милиция, пограничники, лесники, местные жители и добровольцы, которые едут в деревню Новый Двор со всей Беларуси.

Галина Буро, СТВ:

Сейчас в деревне Новый двор находится официальный штаб поисковых работ. С самого утра сюда бесконечным потоком подъезжают машины. Добровольцы едут не только из близлежащих городов. В поисках задействована без преувеличения вся страна. Многие приехали из Гродно, Бреста, Минска, Могилева и даже Гомеля. Счёт волонтёров пошёл на тысячи. У людей с собой запас тёплой одежды и еды, обязательно болотные сапоги, компасы и фонарики.