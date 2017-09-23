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Десятки спасателей, сотни волонтеров и поднятые вертолеты: восьмые сутки в Беловежье продолжаются поиски пропавшего Максима Мархалюка

23 сентября 2017 12:22
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Новости Беларуси. В Свислочском районе седьмые сутки продолжаются поиски 10-летнего Максима Мархалюка. На сегодня объявлен общереспубликанский сбор добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки спасателей, сотни волонтеров и поднятые вертолеты: восьмые сутки в Беловежье продолжаются поиски пропавшего Максима Мархалюка -1

Всего в Беловежской пуще пропавшего мальчика ищут более двух тысяч человек. Задействованы спасатели, военные, милиция, пограничники, лесники, местные жители и добровольцы, которые едут в деревню Новый Двор со всей Беларуси.

Десятки спасателей, сотни волонтеров и поднятые вертолеты: восьмые сутки в Беловежье продолжаются поиски пропавшего Максима Мархалюка -3

Галина Буро, СТВ:
Сейчас в деревне Новый двор находится официальный штаб поисковых работ. С самого утра сюда бесконечным потоком подъезжают машины. Добровольцы едут не только из близлежащих городов. В поисках задействована без преувеличения вся страна. Многие приехали из Гродно, Бреста, Минска, Могилева и даже Гомеля. Счёт волонтёров пошёл на тысячи. У людей с собой запас тёплой одежды и еды, обязательно болотные сапоги, компасы и фонарики.

В штабе их встречают координаторы и расставляют по точкам поиска, разбит палаточный лагерь, работают полевые кухни. Кроме того, в связке с лесниками продолжает прочёсывать леса и окрестности все службы: милиция, спасатели, пограничники, поенные. Привлечены люди с предприятий и организаций, водолазы ведут поиски в водоемах и заболоченных местах, а над Беловежской пущей летают два вертолёта МЧС с альпинистами на борту. В любой момент они готовы спуститься на землю и проверить данные с тепловизера. Также разведку с воздуха ведут беспилотники и квадрокоптеры.

# происшествия # Фотофакт # Поиски Максима Мархалюка

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