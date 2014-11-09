Историк Андрей Линевич о личности Ленина и о том, как развивать туризм на советском культурном наследии

Новости Беларуси. Программа «Неделя» вместе с историком Андреем Линевичем в красный день календаря прогулялась к некоторым памятникам Ленину в Минске, чтобы поговорить о том, сколько их всего на территории Беларуси, чем они примечательны и что олицетворяет образ вождя октябрьской революции сегодня.

Андрей, ну вот сегодня что ли оранжевая революция начинается: жди сноса памятников Ленину. Почему Ленину? Ведь он считается одним из самых величайших революционеров планеты.



Андрей Линевич, историк, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:

Я думаю, что здесь не обойтись без исторических парадоксов. Хотя мы знаем, и слово «революция» присутствует практически в каждых крупных мировых событиях. Но, тем не менее, с Лениным скорее связывают те события 17-го года, которые затронули практически вот конкретную историю страны. Российской империи, а затем и только новосозданные, независимые республики. Ленин во многом воспринимается как символ эпохи, эпохи 17-го года, эпохи последующей, то есть всей советской власти. Поэтому не исключено, что именно у нас, в странах бывших союзных республик, отношение к Ленину немножко иное, чем в мировой истории.



То есть очень глубокий символизм есть в Ленине, да? Он олицетворяет очень много?



Андрей Линевич:

Да, действительно. Но надо не забывать, что любое событие имеет двойную сторону. К примеру, события 17-го года положили начало окончанию Первой мировой войны. События 17-го года позволили многим сегодня независимым республикам обрести самостоятельность. И это результат 17-го года. Когда мы даем оценку тех или иных вещей, нельзя принимать тут или иную субъективную сторону, надо смотреть на историю боле широко и анализировать все факты.



Беларусь часто называют одной из стран, где сосредоточено больше всего памятников Ленину. Если не ошибаюсь, там счет идет на полтысячи. Пятьсот, да?

Андрей Линевич:

Практически любой населенный пункт, любой райцентр, даже небольшие деревни имели свой либо памятник, либо бюст Ленину.



А насколько это верно? Ведь Ленин никогда не был в Беларуси?



Андрей Линевич:

Да, есть такой факт. Ленин никогда не был на территории Беларуси, лишь возможно проездом. Тем не менее, этот символ эпохи был где-то воспринят руководством, местными идеологами, поэтому каждый населенный пункт у нас имеет памятник до сих пор. То есть в Беларуси не было таких массовых сносов памятников Ленину. Более того, следует отметить, что многие из них включены в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как наиболее охраняемые государством объекты и памятники истории.



Памятник, который мы видим на Площади Независимости, в нем есть какие-нибудь особенности? Может быть, он самый большой на постсоветском пространстве?



Андрей Линевич:

Возможно. В свое время он был самым высоким и во всем Советском Союзе. Следует отметить, что этот памятник не только несет в себе символизм эпохи, как самой личности Ленина, но на памятнике отражена также часть истории. К примеру, если мы присмотримся на постамент, на котором возвышается Владимир Ильич, мы увидим некоторые вехи из истории. Это революционные события 17-го года, а также мы видим индустриализацию и коллективизацию, то есть, как некоторые считают, экономический подъем страны.



Говорят, что в Беларуси установлен первый памятник Ленину и последний памятник Ленину. Это так?



Андрей Линевич:

Да, действительно. Имеются такие факты. Что первый памятник был установлен в Краснополье в 1922 году. Но деревянный. Кстати, право первого памятника оспаривают Поставы. Фактически это был последний памятник в советском государстве, так как после событий 91-го года, 90-х такое государство исчезло. Поэтому Беларусь имеет такую отличительную черту, последнего памятника Владимиру Ильичу Ленину. Кстати, на одной из станций минского метро находится не совсем обычный памятник Ленину.

Чем он необычен?



Андрей Линевич:

Тем, что имеет неклассический вид. Обратите внимание, данный памятник не совсем обычен и выполнен не по стандартным канонам. Мы привыкли видеть памятник Ленину либо в полный рост, либо же бюст. А здесь мы видим просто голову, окруженную либо языками революционного пламени, либо красного флага.



Я точно знаю, что в народе этот памятник прозвали «Ленин с ушами». Кстати, обратите внимание, нос у него потерт. Наверное, при Советском Союзе за это дали бы по рукам, но сегодня люди наверняка трутся о его нос, на счастье. Есть такая примета. В этом есть какой-то символизм?



Андрей Линевич:

На мой взгляд, здесь можно уже судить об этом памятнике ни как о символе эпохи, а в первую очередь как о туристическом объекте. И можно его рассматривать, как вполне полновесный памятник туризма.



Андрей, а ведь в советское время образ, он практически присутствовал с юношества в жизни советского человека. С юности, с ранней. Помните, «звезда октябренка»? Молодой Владимир Ульянов, еще не Ленин, ну вот как этот памятник, пионер. Там на значке уже образ Ленина зрелый, соответственно комсомол тоже, да? Ну понятно, что в жизни советского юношества Ленин присутствовал так очень жирно, объемно. Сегодня, какие кумиры у белоруской молодежи? Вряд ли это Ленин, наверное.

Андрей Линевич:

Да, действительно. Следует отметить, что, где-то даже, к сожалению, сегодня не берут в кумиры какие-то исторические личности. В первую очередь, кумирами для современной молодежи становятся киногерои, герои кинолент, реже, наверное, литературы. А также герои, вплоть до компьютерных игр.



Обратите внимание, эту фигуру молодого Ульянова-Ленина значительно уже потрепало время. Краска кое-где отслаивается.

Андрей Линевич:

Да, действительно. Возможно, с ней уходит и эпоха. Самый старый памятник Ленину в городе Минске находится на территории третьей клинической больницы.



Ну кстати, с ним же связана интересная история.

Андрей Линевич:

Действительно. Дело в том, что в самом начале Великой Отечественной памятник спрятал один из сотрудников больницы. И затем он был найден после окончания войны и установлен на том же месте. Что интересно, этот памятник датируется 1936 годом и в отличие от того памятника, который находится на площади Независимости, это оригинал.



Ну да, который мы все знаем, большой Ленин на площади Независимости, это копия. А это действительно оригинал. Самый старейший памятник Ленину в городе Минске.

Андрей Линевич:

Да.



Кстати, обратите внимание, он находится во дворике городской больницы. Покрашен в серебристый цвет. А серебро...



Андрей Линевич:

это символ здоровья! Исцеляющий!



Да, исцеляющий металл!



Андрей Линевич:

Поэтому в этом тоже можно видеть некий символизм.



Серебряный Ленин здесь. Но есть в Минске, если можно так выразиться, золотой Ленин. Вот я бы, конечно, этот памятник Ленину на кондитерской фабрике, назвал бы немножко гламурным. Он покрашен в золотой цвет. Но покрашен он в золотой цвет, наверное, лет двадцать. Скажите, а вот мы, с исторического наследия, советского наследия, можем получить какую-то пользу, какую-то прибыль? Скажем так, в туристической сфере, где-то еще?



Андрей Линевич:

Я думаю, что такой вариант возможен. Дело в том, что в Беларуси, действительно, огромное количество объектов и памятников, связанных с исторической советской эпохой. Для нас может быть примером та же Прибалтика. В Литве создан парк Грутас, где памятники Ленину, бюсты Ленину не были разбросаны по всей стране, а собраны в одном месте, где может любой турист, иностранец, ознакомиться с этим объектом. Или пример Риги, где создан музей Ленина, где мы также видим советскую атрибутику, которая сегодня используется именно как туристический объект.



С другой стороны, я знаю, что в тех же странах Прибалтики советская символика, она что ли, можно сказать, под запретом кое-где. И не секрет, что есть даже марши ветеранов СС. Советская символика приравнивается в этом смысле к фашистской. Как быть в такой ситуации?



Андрей Линевич:

В такой ситуации говорить довольно сложно. Тут уже затрагиваются политические коллизии. А мы должны иметь ввиду, что к любому историческому факту, к любому историческому событию нельзя подходить односторонне или однобоко. К примеру, та же фигура Владимира Ильича Ленина для многих является положительным образом, для кого-то – отрицательным. Поэтому к любому событию мы должны подходить более широким взглядом и оценивать его с разных позиций.

Вообще, идея, конечно, интересная, когда на основании какого-то исторического наследия, пускай, на основе памятников Ленина, государство могло бы заработать какую-то копеечку.



Андрей Линевич:

И тем более, судя по памятнику, даже золотую.

Было бы неплохо.