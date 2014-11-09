«Без срока давности»: 3 убийства, виновники которых не понесут наказания

Новости Беларуси. Советская эпоха славилась высокой раскрываемостью преступлений. Белорусские сыщики стараются следовать этой традиции. Раскрытие преступления в максимально короткие сроки, по горячим следам, это, как правило, трое суток. Но как быть в случае, если прошли годы? А то и десятки лет? Криминалисты такие дела называют «висяками». Зачастую это по-настоящему загадочные дела, ответы на которые не удалось найти ни следователю, ни родственникам. Если речь идет об убийстве. Однако, практика показывает, что даже преступления, совершенные 40 лет назад раскрыть можно. Иногда это работа следователя, а иногда судьбы. Вроде бы ушел преступник от ответственности, но только жизнь его сама вынуждает рано или поздно признаться в содеянном, чтобы хоть облегчить совесть. О том, что все тайное рано или поздно становится явным, в сюжете программы «Неделя» на СТВ.

В этом гомельском дворе тот страшный осенний день 1976 обсуждают до сих пор. Причем обсуждают даже те, кто родился уже после потрясшей город трагедии. Но и спустя почти сорок лет далеко не все готовы снять с подробностей жуткой смерти свой гриф «секретно»…

Преступление, о котором сегодня не хотят говорить лишнего, 38 лет назад тоже лишило многих дара речи. Когда 7-летний Сережа убежал поиграть с друзьями, его родители едва ли могли представить, что видят сына в последний раз.

Ребенка нашли мертвым на дне карьера. И, по словам очевидца, еще большой вопрос, что оказалось страшнее: увидеть окоченевшего мальчика или его буквально на глазах поседевшую мать.

Убийство не удалось раскрыть ни по горячим следам, ни спустя 5, 10, 20 лет…Но по прошествии почти четырех десятилетий виновный в гибели ребенка был найден в одной из колоний. Тогда-то и выяснилось, насколько нелепой была та детская смерть.

Сергей Шпак, старший следователь отдела следственного управления Управления следственного комитета по Гомельской области:

Данный мужчина пояснил, что когда ему было 10 лет, он совместно с погибшим мальчиком и еще одним его приятелем играли в карточные игры. То, кто проиграл, должен был спуститься в карьер торфяной выработки и пытаться выбраться из него, преодолевая сопротивление двух остальных игроков.

Но вскоре игра превращается в настоящую экзекуцию. Маленького Сережу вновь и вновь сталкивают на дно. Практически обессилев, ребенок снова пытается подняться наверх. Впрочем, «товарищи» уже не мешают, они просто уходят. Чтобы совсем скоро узнать: в том самом карьере убитая горем мать рыдает над замерзшим трупом мальчика.

Сергей Шпак, старший следователь отдела следственного управления Управления следственного комитета по Гомельской области:

Когда был задан вопрос о том, по какой причине вы спустя столько лет рассказали о содеянном, он сказал, что хочет снять с себя все грехи. На момент совершения противоправных деяний мужчине, на тот момент мальчику, было всего 10 лет. Уголовное дело было прекращено.

И все же свой приговор, по мнению местных жителей, виновным в смерти ребенка вынесла жизнь. Один уже много лет за решеткой, второй – трагически погиб совсем молодым. Впрочем, для родителей мальчика эта тема, по рассказам соседей, до сих пор под запретом. Их сын погиб в День рождения младшей дочери.

Соседи:

Люди очень сильно переживали и переживают до сих пор потерю своего ребенка.

Михаил Кузнецов:

Раскрыли? А видишь, думали, что играли там, присыпало.

Михаил Кузьмич сначала даже не поверил, что след преступника может отпечататься и на столь глубоком песке времени. Ведь и того карьера на месте трагедии давно уж нет.

Вот и жительница небольшого села в Гродненской области никак не думала, что семь лет спустя и ее дело будет раскрыто.

Мария Максимовна то утро 2007 помнит во всех подробностях. На рассвете она, как обычно, отправилась кормить домашнюю скотину. Но овца своей трапезы не дождалась.

Мария Рудько, жительница деревни Луки (Гродненская область):

Открыла сарай — нет! Я в слезы, я к участковому.

Конечно, хозяйке было очень обидно: пусть овца и не колье с сапфирами и даже не корова, но все-таки в почтенном возрасте не так-то просто держать домашнее хозяйство. А какой-то нехороший человек просто взял и выкрал животное из сарая.

Мария Максимовна даже проводила собственное расследование, но через 7 лет похититель ее овцы сам пожаловал в знакомый двор. Правда, уже не один и в наручниках.

Мария Рудько, жительница деревни Луки (Гродненская область):

Вот дожилась в 80 лет! Приводили преступника. (Вы удивились, когда пришли?) Не удивилась, а испугалась! У меня давление! (Вы, может, ему что-то сказали, кулаком грозили?) Ничего, я с ним не говорила!

А вот сам грабитель рассказал, что во всех красках помнит, насколько тогда, в 2007, захотел шашлыка. Вот и решил от буйства аппетита наведаться в чужой сарай. Потом попал в тюрьму, уже из-за другой истории, там-то и признался, как в ночи покусился на несчастное животное. Но страсти уж поутихли, и хозяйка на дегустатора своей овцы никакого зла не держит.

Мария Рудько, жительница деревни Луки (Гродненская область):

Справедливость восторжествовала. Нечего обижаться.

Но есть истории, в сюжете которых, кажется, нет места ни времени, ни прощению. Когда все, что осталось от родного человека, - черно-белая фотография с трогательными словами на обороте, а пустоты в семейном альбоме уже никогда не заполнятся.

Ирина Коверская, племянница погибшего:

Позвонили, сообщили, что нашего Антона убили. Что может быть? Шок! Только шок! Что случилось? Как могло такое произойти в такой маленькой деревне?

Когда дядя Ирины не вышел на работу, ее отец, брат погибшего, не обращая внимания на разговоры, дескать, а вдруг просто загулял, бросился к Антону в дом. На двери был замок, но то, что Станислав увидел через мгновение, и спустя 20 лет будто стоит перед глазами.

Станислав Гецолд, брат погибшего:

Он вот так сидел на диване... и нож....

Кто мог зарезать доброго и работящего молодого человека, который помогал буквально всей округе, оставалось загадкой почти два десятилетия. Дом, в котором произошло убийство, обветшал, а родные уже смирились, что на роковой вопрос ответ наверняка так и не найдется, но на след преступника вышло уже новое поколение оперативников.

Николай Шлемен, начальник отделения уголовного розыска Мостовского РОВД:

Сам я на место происшествия не выезжал, потому что в 1992 году я еще учился в школе.

Николай Николаевич рассказывает, что преступление удалось раскрыть благодаря не столько техническим средствам, сколько элементарной внимательности, не махнув рукой на информацию о застольных откровениях одного из жителей деревни, дескать, именно он зарезал мужчину в 1992.

Николай Шлемен, начальник отделения уголовного розыска Мостовского РОВД:

Начали устанавливать, кто был за этим столом, где находятся эти очевидцы. Опросив, вышли на этого человека. В отношении него провели полиграф, это все подтвердилось. В ходе дальнейшей непродолжительной беседы он признался в совершенном преступлении.

Ирина Коверская, племянница погибшего:

Просто надежды таяли, что уже кто-то что-то может найти.

Знали бы родные погибшего Антона, насколько страшный удар их ожидает с раскрытием преступления. Оказалось, что тот, кто убил их близкого человека, тоже был им практически родным.

Ирина Коверская, племянница погибшего:

Одноклассник моей младшей сестры. Я кого угодно представляла себе, но не его. До последнего. Хотя бы через столько лет мы знаем правду. Это самое главное.

Станислав вспоминает, как много раз он здесь, на кладбище, обещал, что убийцу его брата рано или поздно, но найдут. И теперь и он, и его дочь, приходят на могилу погибшего Антона со светлой грустью. Будто свалился непомерно тяжелый груз.

Ирина Коверская, племянница погибшего:

Он, конечно, все это знал, но не мог сказать. Вот теперь знаем и мы всю правду.

Он медлил с возвращением домой, словно еще что-то хотел сказать брату. В этой истории убийца не понесет наказания именно из-за вышедшего срока давности. Но дело наверняка не в том, что о рассказанных нами таких разных ситуациях, когда-то забыли или материалы положили на полку. Человеческий фактор, конечно, не исключение, но ведь и многих технических возможностей в прошлые годы попросту не было. И, скорее всего, здесь не останешься при едином мнении: пока кто-то будет уверять, что время не лечит, его оппонент непременно парирует: всему свое время…