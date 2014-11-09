Бизнес в Минске: кто и за сколько постоит вместо вас в очереди и какие необычные индивидуальные подарки есть в продаже?

Новости Беларуси. На рынке наиболее прорывными и успешными часто становятся необычные идеи. Такие, что иногда трудно даже представить. Большая часть из тех, кто не побоялся их продвигать вперед, стали миллионерами. Конечно, некоторые из них, это спекуляции на доверчивости покупателя, но некоторые действительно оригинальны. Например, один западный магазин собирается доставлять пиццу при помощи беспилотников, а другой придумал жидкость позволяющую вытрясти кетчуп до последней капли. Или, вот еще из последнего - аппарат по борьбе с жевательной резинкой на одежде.

Казалось бы, все это абсурдно, смешно и антипопулярно, если бы не миллионы, а порой и миллиарды чистой прибыли в кармане у авторов идей. Очередное подтверждение тому, что все самое гениальное лежит на поверхности . А деньги можно сделать даже из вашего телевизионного пульта. Например, придумать способ появления пульта в зоне видимости по щелчку хозяина. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ отправилась на поиски свежих и необычных белорусских бизнес-идей.

Служба увольнения безобидно расторгнет контракты с «ненужными» работниками, служба расставания за бой-френда скажет, что «мы слишком разные», такси для детей отвезет в детский сад. Свекровь на пороге? Невестка может воспользоваться услугой «делаю вид, что готовлю дома» и «накормить маму». Все это веяния с Запада. Но белорусские умы с бизнес жилками тоже не дремлют и прогибаются под изменчивый мир спроса со своими предложениями. Были бы идеи!

- Мне нужно заказать талончик в поликлинике в 7 утра. Это возможно, чтобы вы постояли в очереди?

- Да, конечно. Наш человек подъедет к 6 и вы пройдете одной из первых.

- Хорошо. Сколько эта услуга будет стоять?

- 120 тысяч.

Трамидатор — отнюдь не ругательное слово. Так называют человека, который за вас постоит в очереди. Очередной бизнес для Беларуси явление весьма новое, хотя агентство у нас одно, существует оно уже несколько лет. В выходной день Игорь выспался — в будни он профессионально недосыпает, ведь рабочий день начинается с 5 утра — и назначил нам встречу, так сказать, вне рабочего места.

Игорь Данин, трамидатор:

В больнице разные кабинеты, профосмотры, в бассейн были заказы. Максимум 12-13 часов, больше не будем стоять.

Слоган «клиент в шоколаде», пожалуй, для любого бизнесмена закон. Здесь это в буквальном смысле.

В шоколадном бутике все фантазии покупателя материализуются в сладкое. Или горькое. На заказ хоть портрет именинника, хоть генеральские погоны, хоть револьвер с лимонкой, хоть Слуцкие пояса. Сладкая интерпретация на любой случай жизни. На кондитерской фабрике работает артель шокоскульпторов и дизайнеров.

Специалист по продажам кондитерской фабрики:

Это карат Беларуси. Минск и областные города. В каждом городе есть какая-то своя достопримечательность. И вот они обозначены.

Здесь позволено привередничать. Из разряда «Мирский замок на любителя» или «Беловежская пуща чересчур калорийна». Но в любом случае, представляется возможность попробовать «Беларусь» хоть целиком, хоть по областям.

Идея подавать шоколад еще в более эстетических формах на одной из кондитерских фабрик появилась недавно. Но уже очевидно: бизнес от этого только в гору.

А вот у этих суровых ребят все тоже в этом плане на высоте.

Кристина Зиневич, оператор «горячей линии» ЗАО «Столичное телевидение»:

На горячую линию СТВ довольно часто звонят по поводу кошек. Выло в прошлом месяце звонка четыре по поводу того, чтобы сняли котов с дерева.

Все гениальное просто, а вот оказать профессионально услугу «снять кота с дерева» может не каждый.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Чтобы зоозащитники не обвинили нас в кощунстве, да и, говорят, сейчас не сезон для котов-экстремалов, в нашей смоделированной ситуации терпеть бедствие на дереве будет вот этот вот плюшевый еж.

Степан, промышленный альпинист:

Самое главное в ловле кота на дереве – это подобраться к нему незаметно.

Однажды лез за котом. Ему на столько не понравилось то, что я за ним лезу, то была большая проблема от струи по ветру убегать.

Кошкоспас в деле уже 5 лет. Степан на первой сотне «снятых» котов сбился со счету. Бум котов-верхолазов приходится на весну, лето, когда окна настежь, и на Новый год, когда животных все выше и выше загоняют залпы пиротехники.

Степан, промышленный альпинист:

В Австралии самые крутые, самые почетные древолазы те, которые ловят коал. То есть они ловят коал в местности, где их слишком много, и переносят в ту местность, где их слишком мало.

А здесь у альпиниста профессиональное оборудование. Пока готовится операция по спасению ежа, Степан рассказывает, что недавно из-за кота на Минском море пришлось покорить тополь высотой в 30 метров.

Степан, промышленный альпинист:

Последний метр нужно делать очень спокойно, но очень быстро. Надо его успокоить ласковым голосом, а потом сделать так...

Обычно по городу такая услуга 500 тысяч.

Дмитрий уже 4 года как пошел по рукам. И ногам.

Этот человек отправляется на выезд со своим саквояжем, где хранятся всевозможные баночки с материалами. На первый взгляд ничего сложного, но и здесь есть, как говорится, секрет фирмы.

Алеся Ржеуцкая:

Для родителей это очень памятно. Я думаю, когда им будет лет по 20, мы будем смотреть на эти маленькие ручки и ножки и вспоминать, что они были такие маленькие.

Кто-то делает на память фото, а он слепки. В основном, детские. С отснятым у заказчика материалом он возвращается домой. Там он шлифует пятки и подпиливает ноготки.

Дмитрий Зеленко, мастер по отпечаткам:

Это 2D работа, а это уже 3D. Молодожены обычно просят запечатлеть. Даже прямо на свадьбе делаем. Губы еще есть - девушки обращались, парням дарили, удивляли.

Отпечаток на память в среднем стоит 400 тысяч, столько же оформление.

Дмитрий Зеленко, мастер по отпечаткам:

В Америки вообще целая галерея таких интимных слепков. Надо ко всеми прийти. У нас не все люди знают, что есть возможность ручки ножки детские сделать.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Настоящий бизнес-залп. Ловкость рук и шедевр предприимчивости. Белорусы решили делать деньги на танках. Правда, вязаных. Семья из Минска в нашей стране —монополисты. Ориентированы они скорее на любителей известной компьютерной игры. А мы сейчас в таком милитэри «туалете» отправляемся к фешен-эксперту на модный приговор.

Известного стилиста Александра Киринюка мы застали в закулисье модной тусовки. И, надо сказать, ошарашили объектом обсуждения.

Александр Киринюк, стилист:

Это очень креативно, по-дизайнерски. Это танк! Я думаю, что это очень забавно.

Танкотапки и танковарежки он видит впервые. Производители пожелали остаться в тени, сославшись на то, что не нуждаются в лишнем пиаре: от клиентов нет отбоя, а заказы расписаны уже на полгода вперед. Бизнес-идею, очевидно, нужно переводить из разряда мануфактуры и ставить на поток. Стоит дизайнерский смовяз недешево. Из интернет-расценок: пара танкотапок около 800 тысяч. Но фанаты онлайн танковых сражений, чтобы прокачать электронное вооружение, тратят гораздо больше.

Александр Киринюк, стилист:

Очень перспективно, Потому что, во-первых, это необычно - такого ни у кого нет, и интересная идея в плане того, что дизайнерская.

Александр Киринюк долго примерял эксклюзивный аксессуар.

И даже выступил с предложениями.

Александр Киринюк, стилист:

Я бы сюда придумал еще какую-нибудь кнопку, чтобы она могла стрелять или обливаться. Я такого пока ни у кого не видел в сфере модной индустрии.

Делать деньги можно и на пустом месте. Или нет? Вот доказательство — на магистралях Гомельщины были замечены парни, которые предупреждают водителей о том, что рядом сотрудники ГАИ. Удовольствие, разумеется, не бесплатное. Поэтому рядом - ящик для денег.