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Главный приз – семейное путешествие по Беларуси. Музеи Минска подготовили увлекательный проект

25 марта 2021 15:17
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Новости Беларуси. «Музейныя лабірынты. Час сямейных адкрыццяў». Минчанам предлагают отправиться в увлекательное путешествие, не выезжая за пределы кольцевой. Новый культурно-познавательный проект по музеям стартует в Минске в понедельник, 29 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главный приз – семейное путешествие по Беларуси. Музеи Минска подготовили увлекательный проект-1

Путешествие в произвольном порядке проходит по шести учреждениям: Государственному литературному музею Янки Купалы, Музею истории Великой Отечественной войны, Музею истории города Минска, Музею истории театральной и музыкальной культуры, Литературному музею Петруся Бровки и филиалу музея истории литературы «Белорусский домик».

Главный приз – семейное путешествие по Беларуси. Музеи Минска подготовили увлекательный проект-4

Команда участников не должна превышать пять человек. Начать познавательное путешествие можно в любом из музеев, где выдадут паспорт участника и тематическую карту маршрута. Главный приз – семейное путешествие по Беларуси. Предварительная регистрация по телефону уже открыта в музее ВОВ.

# Музеи Минска # общество # Фотофакт

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