Главный приз – семейное путешествие по Беларуси. Музеи Минска подготовили увлекательный проект

Новости Беларуси. «Музейныя лабірынты. Час сямейных адкрыццяў». Минчанам предлагают отправиться в увлекательное путешествие, не выезжая за пределы кольцевой. Новый культурно-познавательный проект по музеям стартует в Минске в понедельник, 29 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Путешествие в произвольном порядке проходит по шести учреждениям: Государственному литературному музею Янки Купалы, Музею истории Великой Отечественной войны, Музею истории города Минска, Музею истории театральной и музыкальной культуры, Литературному музею Петруся Бровки и филиалу музея истории литературы «Белорусский домик».