Главный приз – семейное путешествие по Беларуси. Музеи Минска подготовили увлекательный проект
Новости Беларуси. «Музейныя лабірынты. Час сямейных адкрыццяў». Минчанам предлагают отправиться в увлекательное путешествие, не выезжая за пределы кольцевой. Новый культурно-познавательный проект по музеям стартует в Минске в понедельник, 29 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Путешествие в произвольном порядке проходит по шести учреждениям: Государственному литературному музею Янки Купалы, Музею истории Великой Отечественной войны, Музею истории города Минска, Музею истории театральной и музыкальной культуры, Литературному музею Петруся Бровки и филиалу музея истории литературы «Белорусский домик».
Команда участников не должна превышать пять человек. Начать познавательное путешествие можно в любом из музеев, где выдадут паспорт участника и тематическую карту маршрута. Главный приз – семейное путешествие по Беларуси. Предварительная регистрация по телефону уже открыта в музее ВОВ.