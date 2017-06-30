«Главный итог – отсутствие пострадавших»: в Беларуси устраняют последствия грозового фронта

Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия непогоды. Грозовой фронт прошел по стране 29 июня. Порывы ветра, а скорость достигала 24 м/с, сносили крыши домов и валили деревья. Смяты километры посевов на полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу два райцентра – Слоним и Дятлово – этой ночью оставались без электричества. В деревне Новоселки в детском лагере 5 часов энергию подавал передвижной генератор МЧС. В двух районах Брестской области деревья упали на железнодорожные пути, повредив линии электропередачи. В результате были задержаны семь пассажирских поездов.