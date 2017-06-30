3 июля 2017 года в Витебске. Афиша мероприятий

Новости Беларуси. В 2017 году Витебск с размахом отметит День Независимости. Мы публикуем программу торжественных мероприятий, которые пройдут в этот день в областном центре.
Площадь Победы (у мемориала)
10.00 – Торжественное возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Митинг. Театрализованное шествие. Прохождение трудовых коллективов, общественности
10.30 – 13.00 – Выступление духового оркестра, праздничный концерт, Выставка военной техники, техники МЧС, работа спортивной площадки
21.00 – 22.55 – «За сильную и процветающую Беларусь» праздничный концерт
22.55 – 23.00 – акция «Споем гимн вместе»
23.00 – Праздничный салют
ул. Замковая
11.00 – Торжественное возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда П.М.Машерова
Парк Победителей
10.30 – 14.00 – Концертно-развлекательная программа
ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»
12.00 – 16.00 – «Папа, мама, я! Вместе – Беларусь и Я» день коллективного отдыха. Выставки, интерактивные программы, концертная программа
Комплекс культурно-массового отдыха им. Советской Армии
12.00 – 16.00 – «Горжусь тобой, Белая Русь!» день массового отдыха
ГУ «КДЦ «Первомайский»
12.00 – 14.00 – «Віншуем цябе, наш край незалежны!» народное гуляние, концертная программа
Сценическая площадка ГУО «Детская школа искусств №3 г.Витебска «Маладик»
12.00 – 14.00 – «Беларусь – ты моё вдохновение!» праздничный концерт
ГУ «Дворец культуры г.п.Руба»
11.00 – 14.00 – Праздник, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь. Митинг, концерт
Витебский зоопарк
10.00 – 20.00 – День коллективного отдыха
р. Западная Двина
10.00 – 21.00 – Экскурсии на теплоходах
Афиша предоставлена сайтом vitebsk.gov.by