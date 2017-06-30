3 июля 2017 года в Витебске. Афиша мероприятий

Новости Беларуси. В 2017 году Витебск с размахом отметит День Независимости. Мы публикуем программу торжественных мероприятий, которые пройдут в этот день в областном центре.

Площадь Победы (у мемориала)

10.00 – Торжественное возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Митинг. Театрализованное шествие. Прохождение трудовых коллективов, общественности

10.30 – 13.00 – Выступление духового оркестра, праздничный концерт, Выставка военной техники, техники МЧС, работа спортивной площадки

21.00 – 22.55 – «За сильную и процветающую Беларусь» праздничный концерт

22.55 – 23.00 – акция «Споем гимн вместе»

23.00 – Праздничный салют

ул. Замковая

11.00 – Торжественное возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда П.М.Машерова

Парк Победителей

10.30 – 14.00 – Концертно-развлекательная программа

ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»

12.00 – 16.00 – «Папа, мама, я! Вместе – Беларусь и Я» день коллективного отдыха. Выставки, интерактивные программы, концертная программа

Комплекс культурно-массового отдыха им. Советской Армии

12.00 – 16.00 – «Горжусь тобой, Белая Русь!» день массового отдыха

ГУ «КДЦ «Первомайский»

12.00 – 14.00 – «Віншуем цябе, наш край незалежны!» народное гуляние, концертная программа

Сценическая площадка ГУО «Детская школа искусств №3 г.Витебска «Маладик»

12.00 – 14.00 – «Беларусь – ты моё вдохновение!» праздничный концерт

ГУ «Дворец культуры г.п.Руба»

11.00 – 14.00 – Праздник, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь. Митинг, концерт

Витебский зоопарк

10.00 – 20.00 – День коллективного отдыха

р. Западная Двина

10.00 – 21.00 – Экскурсии на теплоходах

Афиша предоставлена сайтом vitebsk.gov.by