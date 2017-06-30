3 июля 2017 года в Гомеле. Афиша мероприятий

Районное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь, «Беларусь – мая слава, надзея і гонар!»:

«Белорусский сувенир»: фестиваль белорусского орнамента «Беларусь – краіна натхнення»; гастрономические конкурсы «Сырных дел мастера», «1000 блюд из картофеля»; мастер-классы по лозоплетению, древесной скани, лепке из глины и др.; выставки-презентации декоративно-прикладного творчества; лего-городок «Беларусь в моём сердце».

«Спокойствие. Надёжность. Безопасность» – интерактивная площадка Департамента охраны Советского района г.Гомеля: выставка вооружения, спецсредств, спецтранспорта и систем охраны; показательные выступления кинолога со служебной собакой; презентация печатной и рекламной продукции.

«Беларусь молодежная»:

Акция БРСМ #СОВЕТСКИЙПОЗДРАВЛЯЕТ – селфи на фоне праздничного мероприятия.

«Знамя нашей юности» – совместная акция Советской РОО «БРСМ» и редакции газеты «Знамя юности».

Флеш-моб «Я страной своей горжусь, ее имя Беларусь!».

Интерактивная игра «История моей страны».

Стена автографов «Желаю тебе, земля моя!».

«Игры нашего детства» – площадка для семейного отдыха от ОАО «Милкавита» и ОАО «Гомельский ДСК». Азотное шоу.

«Невозможное возможно» – выставка-презентация технического творчества, экспериментальных разработок, исследовательских проектов, посвящённая Году науки.

«Беларусь спортивная»: работа спортивных площадок, фестиваль дворовых игр; спортландия «Радуга детства».