3 июля 2017 года в Гомеле. Афиша мероприятий

Новости Беларуси. Считанные дни остаются до Дня Независимости Беларуси. Во всех городах страны праздник встретят народными гуляниями и торжественными мероприятиями. Мы посмотрели, какая праздничная программа ждет жителей и гостей города Гомеля.
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ул.Советская
|
10.00
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Праздничное шествие с участием ветеранов Великой Отечественной войны, руководства области и города, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи
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Площадь Труда
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10.20
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Торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков, прохождение войск.
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«Свята вышыванкі» (ул. Ланге – ул. Билецкого)
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11.00
11.30
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Музыкально-театрализованный концерт (площадка у Гомельского государственного медицинского университета).
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11.30
15.00
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Праздничная концертная программа лучших творческих коллективов предприятий и организаций администраций города Гомеля.
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11.00
15.00
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Выставочная панорама этнотематических площадок районов Гомельской области; выставка-презентация учреждений среднего специального и профессионально-технического образования г.Гомеля.
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Кинотеатр им.М.И.Калинина
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10.00
12.00
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Выставочные экспозиции: «Лица войны», «Награды войны»; представителей родов войск Великой Отечественной войны. Реконструкция военно-исторических событий 1944-1945 г.г. «Вперед, к Победе!».
Солдатская каша, чай-пауза.
Демонстрация фильма «28 панфиловцев».
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Сквер им.А.Громыко
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11.00
15.00
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Концерт с участием творческих коллективов детских школ искусств г.Гомеля.
Панорама детских игровых аттракционов и развлечений
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Доска Почета, ул. Советская
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10.00
15.00
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Работа интерактивной площадки Центральной городской библиотеки им. А.И.Герцена; «Арт – кафе на Ирининской» ГУ «Городской центр культуры» – подведение итогов 2 этапа конкурса творчества, посвященного 875-летию г.Гомеля; праздничная концертная программа с участием театральных коллективов г.Гомеля, еврейской общины.
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Площадь Восстания
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11.30
16.00
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Праздничная культурно-спортивная развлекательная молодежная площадка коллективов ДК «Фестивальный», ГЦК и ОО «БРСМ».
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Площадь им.В.И.Ленина
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11.30
12.30
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Выставка специализированной техники УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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Показательные выступления сотрудников УГАИ УВД Гомельского облисполкома по скоростному маневрированию.
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Киевский спуск
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11.00
15.00
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Панорама декоративно-прикладного и художественного творчества учреждений образования.
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Набережная р. Сож
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11.00
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«Город мастеров», интерактивная площадка «Новая набережная-новые открытия».
Работа торговых точек.
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Центральная эстрада парка
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11.00
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Выступление духового оркестра в/ч 1242, ансамблей народных инструментов детских школ искусств г.Гомеля, творческих коллективов Городского центра культуры, участников творческой мастерской Леонида Пушкинского.
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Стадион «Центральный»
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16.00
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Концерт народного артиста Российской Федерации Олега Газманова
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
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проспект Космонавтов
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10.00
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Работа аттракционов: велодрифт, сигвэй, батут пружинный, электромашинки, надувные аттракционы. Сладкая вата, попкорн, воздушные шары, детская карнавальная продукция.
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16.00
|
Выставка декоративно-прикладного творчества ГУО «Центр творчества детей и молодежи Железнодорожного района г.Гомеля» «Творчасць сучаснай Беларусі».
Выставочный блок музеев боевой славы учреждений образования, выставка военных кукол. Выставка тантамаресок «Мультпарад». Выставочный материал «Реконструкция военных действий».
Акция «Спокойствие. Надежность. Безопасность» Железнодорожного районного отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
Катание на лошадях. Интерактивные зоны для детей и взрослых.
|
18.00
|
Праздничная концертная программа в исполнении творческих коллективов и солистов предприятий и организаций Железнодорожного района, выступление молодых исполнителей города «Под мирным небом Беларуси».
|
20.30
|
Акция-концерт центра «Меридиан Надежды» совместно с концертным агентством Романа Романовского «Шаг 6. Ты можешь все». Акция завершает информационную кампанию «6 шагов к себе», которая направлена на информирование жителей Гомеля о методах профилактики онкозаболеваний и ведения здорового образа жизни, и проводится в рамках проекта «Онкопомощь: шаг за шагом» в партнерстве с общественным объединением «Могилевский женский центр поддержки и самообразования».
|
10.00
|
Праздничные торговые ряды.
|
22.55
|
Акция «Споем гимн вместе!»
|
23.00
|
Праздничный фейерверк.
|
Площадь микрорайона Костюковка
|
10.00
|
Работа аттракционов. Сладкая вата, попкорн, воздушные шары, детская карнавальная продукция.
|
16.00
|
Тематические выставки учреждений образования микрорайона.
Выставка спецсредств и техники Гомельской областной организации ОСВОД.
Показ коллекции моделей одежды театра мод «Подиум-АРТ» учреждения образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж народных художественных промыслов».
Выступление инструкторов-кинологов Гомельского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
Интерактивные зоны для детей и взрослых.
|
18.00
|
Детская развлекательная программа.
|
19.00
|
Концертно-развлекательная программа «Квітней, мая Беларусь».
|
10.00
|
Праздничные торговые ряды.
|
22.55
|
Акция «Споем гимн вместе!»
|
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
|
Микрорайон «Любенский» (ул.И.Мележа)
|
16.00
17.00
|
Районное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь, «Беларусь – мая слава, надзея і гонар!»:
«Белорусский сувенир»: фестиваль белорусского орнамента «Беларусь – краіна натхнення»; гастрономические конкурсы «Сырных дел мастера», «1000 блюд из картофеля»; мастер-классы по лозоплетению, древесной скани, лепке из глины и др.; выставки-презентации декоративно-прикладного творчества; лего-городок «Беларусь в моём сердце».
«Спокойствие. Надёжность. Безопасность» – интерактивная площадка Департамента охраны Советского района г.Гомеля: выставка вооружения, спецсредств, спецтранспорта и систем охраны; показательные выступления кинолога со служебной собакой; презентация печатной и рекламной продукции.
«Беларусь молодежная»:
Акция БРСМ #СОВЕТСКИЙПОЗДРАВЛЯЕТ – селфи на фоне праздничного мероприятия.
«Знамя нашей юности» – совместная акция Советской РОО «БРСМ» и редакции газеты «Знамя юности».
Флеш-моб «Я страной своей горжусь, ее имя Беларусь!».
Интерактивная игра «История моей страны».
Стена автографов «Желаю тебе, земля моя!».
«Игры нашего детства» – площадка для семейного отдыха от ОАО «Милкавита» и ОАО «Гомельский ДСК». Азотное шоу.
«Невозможное возможно» – выставка-презентация технического творчества, экспериментальных разработок, исследовательских проектов, посвящённая Году науки.
«Беларусь спортивная»: работа спортивных площадок, фестиваль дворовых игр; спортландия «Радуга детства».
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17.00
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«Са святам, Беларусь!» – праздничный концерт с участием коллективов самодеятельного любительского творчества предприятий, учреждений, организаций Советского района г. Гомеля, активистов районных общественных организаций «Белая Русь», РОО «БРСМ».
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15.00
|
Праздничные торговые ряды, работа аттракционов.
|
22.55
|
Акция «Споем гимн вместе!»
|
23.00
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Площадка у здания ОАО «8 Марта» (ул.Советская, 41)
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13.30
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Фестиваль белорусской моды при содействии модельного агентства Марии Журавлевой «Май-студио».
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Площадка у Ледового дворца (ул.Мазурова, 110)
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16.00
|
Спортивно-развлекательная площадка «Как прекрасен этот мир».
Концертная программа, подготовленная праздничным агентством Екатерины Филатовой. Солисты: Виталий Сычёв, Ольга Андриевская, Артём Мельников (Россия. Москва) и Ди-Джейский проект «TriTon».
Молодежная концертная программа «Творчество, молодость, красота», подведение итогов районного творческого проекта «Тебе, моя Беларусь!».
|
13.00
|
Праздничные торговые ряды, работа аттракционов.
|
21.40
|
Концерт звезд белорусской эстрады: Ольги Плотниковой, Дмитрия Короля и др. – организатор FM-радио «Правда Радио»
|
22.55
|
Акция «Споем гимн вместе!»
|
23.00
|
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
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НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН
|
Зона отдыха «Пруды»
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16.00–23.00
16.00–19.00
16.00–20.00
17.00–18.00
17.00–19.00
20.00
|
Районный праздник «Зямля бацькоў, зямля святая!» Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и солистов Новобелицкого района «Спяваем разам пра свой край!»
«Наша раённая кругаверць!» – выступление лучших хоровых коллективов Новобелицкого района.
«Белорусский карнавал» (показ белорусских костюмов воспитанниками дошкольных учреждений образования).
«Славим твое имя, Беларусь!» – работа комплекса аттракционов для детей, пункта проката спортивного инвентаря.
Шоу-программа конно-спортивного клуба «Буцефал»: театрализованные выступления, акробатическое шоу, катание на лошадях и пони.
Фотовыставка «Белорусские народные ремесла», выставочная экспозиция «Белорусский каравай», выставка цветочных экспозиций «Кветкi Беларусi», выставочная экспозиция воспитанников Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района г. Гомеля.
Праздничная акция «Сучасны беларускi нарад» (показ коллекции современных белорусских нарядов, выставка-продажа совместно со швейной фабрикой «Надэкс», коллекцией магазина «Mark Formelle»).
«Белорусский вернисаж» – выставка-ярмарка работ народных мастеров, художников, учащихся.
Работа театрализованных площадок, посвященных белорусским национальным праздникам «Ганаруся табой, Беларусь!».
«Гребная регата» – показательные выступления воспитанников ГУ «СДЮШОР №6 по гребле г. Гомеля».
Молодежный фэст «Спартыўная моладзь сучаснай Беларусi» (площадка с ярким изображением спортивных достижений района, игровые площадки, показательные выступления ГУ «Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Новобелицкого района г. Гомеля «Золотая рысь»).
«Мне выпала шчасце тут нарадзіцца» – интерактивная площадка для молодых семей (консультация врача диетолога, эрудит-конкурс для молодых мам по ЗОЖ, конкурс для детей «Мой активный малыш»);
Танцевальный флешмоб «Такiя мы ёсць, беларусы!».
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13.00
23.00
|
Праздничные торговые ряды
|
22.55
|
Акция «Споём гимн вместе!».
|
23.00
|
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
Источником афиши является сайт gorod.gomel.by