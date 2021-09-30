Паспорт старого образца получить вновь будет невозможно. Что важно знать о новых биометрических документах?

Не секрет, что уже с 1 сентября каждый гражданин нашей страны сможет оформить биометрические документы. Идентификационная карта и паспорт с микрочипом. Для чего нужны нововведения и как получить такие удостоверения личности?

Игорь Щеснович, заместитель начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:

Биометрические документы представляют собой идентификационную карту и биометрический паспорт, в который зашита интегральная микросхема, содержащая сведения о гражданине – электронную цифровую фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, другие данные. А также может содержать отпечатки пальцев.

ID-карта предназначена для удостоверения личности владельца на территории нашей страны. А вот биометрический паспорт понадобится для выезда за границу. Игорь Щеснович:

Чтобы получить биометрический паспорт, наличие идентификационной карты обязательно. Можно заказать отдельно только идентификационную карту без биометрического документа, если гражданину не требуется выезжать за пределы Республики Беларусь.

Биометрический паспорт отличается от обычного наличием микросхемы. А еще на 32 страничках документа больше не будет никаких отметок, кроме виз. Игорь Щеснович:

На идентификационной карте сведения о месте регистрации, заключении брака, как в предыдущих паспортах, будут отсутствовать. Органы, которым необходима данная информация, будут получать ее из соответствующих информационных ресурсов.

Получить документы нового образца может любой гражданин Республики Беларусь вне зависимости от возраста. Для этого нужно обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту прописки. Игорь Щеснович:

Оформление идентификационная карты будет стоить полторы базовые величины, биометрического паспорта – две базовые. Сроки изготовления биометрических документов уменьшились по сравнению с изготовлением паспорта старого образца, сегодня составляют 15 рабочих дней, однако можно получить услугу ускорения либо срочности, и это будет составлять до 5-10 рабочих дней соответственно.

Для граждан Республики Беларусь сохранена альтернатива: можно будет оформить как биометрический документ, так и паспорт старого образца. А вот иностранцы с 1 сентября смогут получить только биометрические документы. Игорь Щеснович:

Если гражданин уже получал биометрические документы, получить вновь паспорт старого образца будет невозможно.