Главные тренды сезона! Известные бренды презентовали новинки на выставке в Минске

Алина Трус, корреспондент:

Известные бренды из разных стран презентуют свои новинки на выставке легкой промышленности. Дизайнеры задают тренды на целый сезон.

От яркой одежды и необычных аксессуаров до домашнего текстиля. На одной площадке собрались представители мира моды из Беларуси, России, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Каждая страна заявила свою продукцию. Ежегодно дизайнеры ищут новые креативные подходы к реализации самых смелых идей. Лучшие из них пользуются особой популярностью у покупателей.

Белорусский дизайнер Диана Костюк не боится экспериментировать с цветом и материалом. Черно-белая коллекция нарядов с украшениями из дерева покорила и гостей праздника, и модные фестивали. Девушка рассказала, как создавались узоры для уникальных образов.