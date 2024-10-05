Главные тренды сезона! Известные бренды презентовали новинки на выставке в Минске

Алина Трус, корреспондент:
Известные бренды из разных стран презентуют свои новинки на выставке легкой промышленности. Дизайнеры задают тренды на целый сезон.
Алина Трус, корреспондент:
Известные бренды из разных стран презентуют свои новинки на выставке легкой промышленности. Дизайнеры задают тренды на целый сезон.
От яркой одежды и необычных аксессуаров до домашнего текстиля. На одной площадке собрались представители мира моды из Беларуси, России, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Каждая страна заявила свою продукцию. Ежегодно дизайнеры ищут новые креативные подходы к реализации самых смелых идей. Лучшие из них пользуются особой популярностью у покупателей.
Белорусский дизайнер Диана Костюк не боится экспериментировать с цветом и материалом. Черно-белая коллекция нарядов с украшениями из дерева покорила и гостей праздника, и модные фестивали. Девушка рассказала, как создавались узоры для уникальных образов.
Диана Костюк, дизайнер:
Я смешивала акрил с водой для получения необходимой консистенции. И, отпустив полностью все свое сознание, свободной рукой я все это прорисовывала, даже не задумываясь о какой-то определенной композиции. Вдохновляет белорусская культура, графика, особенно линогравюра, то есть именно сложные графические композиции, природа, особенно ботаника, именно ботанические зарисовки.
Подробности в видео.