Какова криминогенная обстановка в Беларуси? Интервью с ветеранами уголовного розыска
Погони, перестрелки, засады в темноте, разоблачения хитроумных планов. И все это романтика уголовного розыска, представление о которой сформировано множеством сериалов. Но на самом же деле все совсем не так. Как это не так? А чем же тогда детективные сериалы отличаются от действительности? Какими качествами должен обладать хороший сыщик? Об этом и не только узнаем у гостей студии «Нового утра». Это Дмитрий Бурдюк, заместитель начальника главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь. И Олег Савчук, ветеран главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Ольга Бурлакова, СТВ:
С праздником! Сегодня как раз таки день образования подразделений уголовного розыска МВД Республики Беларусь. Какая вообще криминогенная обстановка в нашей стране и каких сейчас преступлений больше?
Дмитрий Бурдюк, заместитель начальника главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
В настоящий момент за период 2024 года наблюдается снижение общей преступности в целом и преступности по линии уголовного розыска. Но, как правило, тенденции таковы, что основное количество преступлений по линии уголовного розыска – это все-таки имущественные преступления: кражи, хулиганство, мошенничество. Ну и в других видах их намного меньше. В настоящий момент практически 70 % преступлений по линии уголовного розыска раскрывается. Раскрыты все тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийство, изнасилование, разбойные нападения, вымогательство, ну и, соответственно, процент раскрываемости всех преступлений растет.
Ольга Бурлакова:
Раньше, наверное, сложнее было, не такие технологии были. Расскажите, пожалуйста, вот те времена, каких было больше преступлений, каких меньше?
Олег Савчук, ветеран главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Те годы, как их называют, лихие 1990-е, 2000-е. Да, действительно, вы правы. Преступность была немножко другая. Во-первых, ее рост начался внезапно, в связи с тем, что мы прекрасно понимаем, изменилось и положение в стране, изменился менталитет людей, менялось, скажем так, отношение к такому понятию, как собственность, как что такое добро, что такое зло. И когда людям позволили, назовем так, это понятие гласности, они восприняли это как вседозволенность. И негативная часть нашего общества приняла решение, что проще забрать, отнять, чем заработать честным, добрым трудом. Доходило до того, что мы работали на трассе М1, известной Е30 (Брест-Москва). У нас за одно преступление было 35 потерпевших одновременно.
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