Какова криминогенная обстановка в Беларуси? Интервью с ветеранами уголовного розыска

Погони, перестрелки, засады в темноте, разоблачения хитроумных планов. И все это романтика уголовного розыска, представление о которой сформировано множеством сериалов. Но на самом же деле все совсем не так. Как это не так? А чем же тогда детективные сериалы отличаются от действительности? Какими качествами должен обладать хороший сыщик? Об этом и не только узнаем у гостей студии «Нового утра». Это Дмитрий Бурдюк, заместитель начальника главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь. И Олег Савчук, ветеран главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, СТВ:

С праздником! Сегодня как раз таки день образования подразделений уголовного розыска МВД Республики Беларусь. Какая вообще криминогенная обстановка в нашей стране и каких сейчас преступлений больше?

Дмитрий Бурдюк, заместитель начальника главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

В настоящий момент за период 2024 года наблюдается снижение общей преступности в целом и преступности по линии уголовного розыска. Но, как правило, тенденции таковы, что основное количество преступлений по линии уголовного розыска – это все-таки имущественные преступления: кражи, хулиганство, мошенничество. Ну и в других видах их намного меньше. В настоящий момент практически 70 % преступлений по линии уголовного розыска раскрывается. Раскрыты все тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийство, изнасилование, разбойные нападения, вымогательство, ну и, соответственно, процент раскрываемости всех преступлений растет. Ольга Бурлакова:

Раньше, наверное, сложнее было, не такие технологии были. Расскажите, пожалуйста, вот те времена, каких было больше преступлений, каких меньше?