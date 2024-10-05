3D-моделирование на уроках труда. Чему учат современных детей – пообщались с педагогом

Денис Цареня, учитель-методист трудового обучения УО «Гимназия № 6 г. Минска», отличник образования:

Проект был последний к 80-летию освобождения Беларуси. Учащийся придумал и изготовил свою собственную диораму, которая посвящена была освобождению города Минска. То есть изучил архивные фотографии тех времен, нашел здания поствоенные, которые сохранились еще в более-менее состоянии, потому что Минск, к сожалению, был почти весь разрушен. И он создал 3D-модели, которые впоследствии мы напечатали и заполнили вот эту диораму. У нас там имеются здания старого железнодорожного вокзала, Академии наук здание, Дворца Республики и Оперного театра. А в центре композиции движется роботизированный танк. То есть мы сделали танк Т-34, тоже создали самостоятельно учащиеся, распечатали на 3D-принтере все детали, собрали. Внутри у него начинка, чтобы можно было ей управлять с телефона. И этот танк движется вокруг постамента, на который впоследствии заезжает. И символизирует тем самым именно тот постамент, который возле Дома офицеров стоит, танк, который первый ворвался при освобождении города Минска. Это экипаж лейтенанта Фроликова. Вот такая вот диорама. Мы представляли эту диораму на выставке международной «ТИБО-2024» в этом году. Вот такой вот проект интересный был.

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