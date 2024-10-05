Какими качествами должен обладать будущий сурдопедагог – рассказала доктор наук
Они не просто учат, а живут своим делом, видят в каждом ребенке будущее и верят, что знания способны менять мир. Светлана Николаевна решила стать педагогом еще в детстве. После школы поступила в Белорусский государственный университет имени Максима Танка. И именно в стенах вуза поняла: работать с особенными детьми – ее призвание.
Карьерный путь Светланы Николаевны начался в детском доме для детей с нарушением слуха. Позже она окончила аспирантуру педагогического университета, работала заведующим кафедрой сурдопедагогики. Подготовка будущих сурдопедагогов к работе с детьми, которые используют кохлеарные импланты, – самая важная и ответственная часть профессиональной деятельности. По этой теме Светлана Николаевна защитила докторскую диссертацию. Женщина уверена, хороший дефектолог должен быть открыт к новым знаниям и постоянно развиваться.
Светлана Феклистова, проректор по научной работе БГПУ, доктор педагогических наук, профессор:
И вторая характеристика важная – это человек, который очень тщательно анализирует каждый детский случай и не пользуется единым рецептом, даже если ему кажется, что этот ребенок похож на кого-то другого.
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