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«Гран-при Минска» проходит в столице: где ограничат движение транспорта и как будет работать метро 12 мая

12 мая 2019 12:29
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Новости Беларуси. 12 мая по центральным улицам столицы колесят велосипедисты из 14 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гран-при Минска» – тестовые соревнования по велосипедному спорту на шоссе ко II Европейским играм. Спортсмены стартовали в полдень на Октябрьской площади и теперь им предстоит преодолеть дистанцию длиной в 150 километров.

Из-за стартов «Гран-при Минска» с 9 до 17 часов перекрыт практически весь центр Минска. В списке улиц – Энгельса, Интернациональная, Янки Купалы, Куйбышева, Киселева, Коммунистическая.

В Минске ограничат движение транспорта 11 и 12 мая в связи с проведением велогонок: схема проезда

«Гран-при Минска» проходит в столице: где ограничат движение транспорта и как будет работать метро 12 мая-1

«Гран-при Минска» проходит в столице: где ограничат движение транспорта и как будет работать метро 12 мая-3

«Гран-при Минска» проходит в столице: где ограничат движение транспорта и как будет работать метро 12 мая-5

Анатолий Демидович, инженер ГП «Столичный транспорт и связь»:
Для доступа в центральную часть Минска я рекомендую пассажирам воспользоваться метрополитеном. Выходы со станций, например, «Октябрьская», «Первомайская», открыты. Доступ пассажирам туда будет, для этих целей на линиях метрополитена движение поездов будет сокращено до 3 минут.

 

# Дорожное движение # общество # Анатолий Демидович # Фотофакт

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