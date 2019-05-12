«Гран-при Минска» проходит в столице: где ограничат движение транспорта и как будет работать метро 12 мая

Новости Беларуси. 12 мая по центральным улицам столицы колесят велосипедисты из 14 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гран-при Минска» – тестовые соревнования по велосипедному спорту на шоссе ко II Европейским играм. Спортсмены стартовали в полдень на Октябрьской площади и теперь им предстоит преодолеть дистанцию длиной в 150 километров.

Из-за стартов «Гран-при Минска» с 9 до 17 часов перекрыт практически весь центр Минска. В списке улиц – Энгельса, Интернациональная, Янки Купалы, Куйбышева, Киселева, Коммунистическая.

В Минске ограничат движение транспорта 11 и 12 мая в связи с проведением велогонок: схема проезда