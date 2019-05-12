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«Целый мир возможностей». Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске

12 мая 2019 12:02
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Новости Беларуси. Акция «Гордимся Родиной своей» 12 мая состоялась на площади Государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались около 500 участников.

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Центральным событием стал торжественный прием в пионеры. Галстуки лучшим школьникам столицы повязали ветераны. Также почетные гости вручили членские билеты молодежи, которая пополнила ряды БРСМ. Они дали торжественное обещание быть добрыми и справедливыми, любить свою Родину, а в подарок получили полноразмерный флаг Беларуси.

«Целый мир возможностей». Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске-1

«Целый мир возможностей». Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске-3

«Целый мир возможностей». Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске-5

Я считаю, что пионерская организация открывает очень много возможностей для детей. Вместо того, чтобы заниматься чем-то бесполезным (например, смотреть телевизор), дети участвуют в мероприятиях, открывают для себя целый мир возможностей.

«Целый мир возможностей». Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске-8

Владимир Жевняк, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Я думаю, что главный смысл этого мероприятия – это развитие чувства патриотизма и гордости за свою страну, за свою государственные символы. Посыл один – воодушевить ребят на то, чтобы всё, что они задумали, у них получилось, сбылось.

Отметим, площадь Государственного флага появилась в Минске шесть лет назад. С того момента здесь проходят самые значимые мероприятия.

# Праздничные даты # общество # Владимир Жевняк # Фотофакт

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