«Целый мир возможностей». Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске

Новости Беларуси. Акция «Гордимся Родиной своей» 12 мая состоялась на площади Государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались около 500 участников.

«Это символы суверенитета страны». Президент поздравил белорусов с Днём Государственного герба и Государственного флага

Центральным событием стал торжественный прием в пионеры. Галстуки лучшим школьникам столицы повязали ветераны. Также почетные гости вручили членские билеты молодежи, которая пополнила ряды БРСМ. Они дали торжественное обещание быть добрыми и справедливыми, любить свою Родину, а в подарок получили полноразмерный флаг Беларуси.