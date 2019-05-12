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«Это символы суверенитета страны». Президент поздравил белорусов с Днём Государственного герба и Государственного флага

12 мая 2019 11:25
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Новости Беларуси. Праздник суверенной Беларуси. День Государственного герба и Государственного флага отмечают по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он установлен в 1995 году, после того как на референдуме были приняты символы, которые подчеркивают нашу самоидентичность и независимость.

Это отмечается в поздравлении Президента.

«Это символы суверенитета страны». Президент поздравил белорусов с Днём Государственного герба и Государственного флага-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития. Являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру. Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны начинается любовь к Родине, осознание со-причастности к ее судьбе и ответственности за будущее.

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# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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