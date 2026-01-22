Снег, гололёд, короткий световой день и низкие температуры – в ГАИ напоминают о факторах риска

Снег, гололед, короткий световой день и низкие температуры. Зима – это всегда испытания для водителей. И они – напоминают в ГАИ – делают каждую поездку высокорискованной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В холодную пору года особенно важно помнить: безопасность на дороге начинается с внимательного отношения к своему автомобилю. Инспекторы призывают проверять техническое состояние – тормоза, свет, шины, уровень жидкостей. Даже мелкая неисправность зимой может обернуться серьезной проблемой.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В первую очередь – проверить наличие зимних шин. И не только проверить, а его остаточную высоту протектора сравнить, чтобы она была не ниже 4 мм. Чтобы были соответствующие на ней маркировки в виде пика вершины со снежинкой с надписью М+S в любом сочетании и комбинации.

Необходимо позаботиться о том, чтобы стеклоомывающая жидкость тоже была незамерзающей, которая позволит держать свои стекла в чистом виде. Стеклоочистители работали в установленном режиме. Отопитель салона также должен быть исправен, потому что обеспечивает видимость стекол, отсутствие запотевания и, соответственно, контроль над окружающей обстановкой.

При управлении необходимо обратить внимание на манеру вождения, перейти с летнего стиля на зимний. При этом учитывать скорость движения, правильно ее выбирать, учитывать и дорожные, погодные условия, состояние уличной дорожной сети, покрытие ее. Исключить резкие разгоны, резкие торможения, исключить резкие повороты рулем. То, что может привести к заносу и, как следствие, к дорожно-транспортному происшествию.