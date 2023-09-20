Главное при занятиях спортом – это растяжка. Почему возникает боль в мышцах и как с ней справиться?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Мышцы можно качать любым способом. Если вы решили заняться спортом, то готовьтесь к мышечной боли. А мы расскажем, как с ней справиться. Миалгия не щадит никого. Половина населения испытывает сильную мышечную боль и дискомфорт в некоторых частях тела. Чаще всего страдают спина, ноги и руки.

Анна Саванович, врач-физиотерапевт первой категории, реабилитолог:

Причин мышечных зажимов несколько. Например, психосоматические, когда человек имеет агрессию извне либо очень высокую ответственность, и поэтому это проявляется как втянутые плечи, напряженная шея. Висцеральный зажим, когда проблема внутреннего органа переходит рефлекторно на рядом располагающуюся мышцу, которая находится на одном уровне, так как они нервируются из одного отдела спинного мозга.

Травматические зажимы, когда после травмы организм пытается защитить болезненную зону. Поэтому часть нагрузки переходит на рядом располагающиеся регионы и при этом формируется хроническое мышечное напряжение, которое очень сложно устранить самостоятельно. И также мышечные зажимы возникают при чрезмерной физической активности. Спортсмены знают, как противостоять недугу. Некоторыми лайфхаками поделился баскетболист Георгий.

Георгий Хилько, спортсмен:

Самый главный момент при занятиях спортом – это растяжка. Это самый главный элемент при всей деятельности спортом, так как после нее следует самое большое расслабление мышц. Если не растянуть должным образом мышцы, они будут забиты и, как говорится, будете деревянным. Вы не будете таким подвижным, эластичным. Если у вас нет возможности растянуться дома, но вы чувствуете боль, допустим, в ногах, вы приходите домой, запрокидываете ноги на стену, чтобы у вас вся кровь сошла вниз. Таким образом у вас мышцы расслабятся на какой-то период времени. А далее они постепенно сами придут в норму.

Анна Саванович:

Сразу после физической нагрузки можно принять теплый душ в течение пяти минут, это может быть и сауна, тоже недолго, в течение 5-10 минут. На перспективу, если это хроническое состояние, нужны более серьезные методы воздействия. Например, физиотерапевтические процедуры, низкоинтенсивная электротерапия, которая способствует снижению мышечного напряжения. Также хороша рефлексотерапия в сочетании с электротерапией. Хороши массажи, где массажист проработает точки боли, а также очень эффективно кинезиотейпирование.

Мышцы – индикатор нашего здоровья, поэтому обращайте на них внимание, особенно если боли частые. В некоторых случаях мышечная боль возникает параллельно с другими симптомами, а это может указывать на опасные для жизни состояния, к примеру, на инфаркт, менингит, травму головного или спинного мозга. Анна Саванович:

При мышечных зажимах затрагивается много энергетических ресурсов организма, и поэтому появляется чрезмерная утомляемость, плохое настроение, слабость, снижение работоспособности.