Более 30 молодых таможенников приняли присягу в Брестской крепости

Новости Беларуси. Служить во благо своей страны и народа. Более 30 молодых сотрудников Брестской таможни приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День для новобранцев особенный двойне, ведь 20 сентября у них еще и профессиональный праздник.

Слова клятвы они произнесли в священном для каждого белоруса месте – легендарной цитадели. Традиция мероприятия зародилась в 2004 году. Ежегодно церемонию проводят в День таможенника. 26 молодых сотрудников закончили ведущие вузы нашей страны по специальности «Таможенное дело». Трое специалистов учились от Брестской таможни по целевому направлению. Работу ребята и девушки выбрали нелегкую. Порой служба связана с риском для жизни.

Ксения Гегеня, инспектор пункта таможенного оформления «Брест-СЭЗ»: Для меня большая честь служить Республике Беларусь и белорусскому народу. Таможенная служба мне нравится, я планирую продолжать расти, мне хочется усовершенствовать свои навыки. Планирую учиться дальше.

Дарья Савич, инспектор пункта таможенного оформления «Варшавский мост»:

Осознала, что это мое. И я очень рада, что я связала свою жизнь именно с таможенной профессией. Каждый таможенник должен обладать смелостью, безусловно, коммуникабельностью, даже отвагой. И иметь только положительные качества для хорошей службы.

В важный день рядом с новобранцами их опытные коллеги, у которых за плечами многие годы работы. Их безупречная служба – пример молодому поколению.