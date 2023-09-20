Между Беларусью и Кубой наладят студенческий и кадровый обмен

Более 30 соглашений о сотрудничестве в сфере образования подписали вузы Беларуси и Кубы. Итоги официального визита парламентской делегации этой страны подвели в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны планируют делиться научной информацией, работать над совместными образовательными и исследовательскими проектами. Кроме того, будет налажен студенческий и кадровый обмен. Ректоры вузов двух стран обозначили перспективные направления: реализация практики двойных дипломов, внедрение инновационных образовательных методик и взаимодействие в области информационной безопасности. Подписанные соглашения стали большим шагом на пути к углублению взаимодействия между белорусскими и кубинскими вузами.

Веласкес Зальдивар Рейнальдо, заместитель министра высшего образования Совета министров Кубы:

Я считаю, что с кубинской стороны это одна из самых успешных встреч ректоров за последнее время. Не только по количеству соглашений, но и по их содержанию. Теперь вместе мы будем развивать стратегические направления для Кубы. Мы ожидаем от реализации образовательных проектов экономической отдачи. Куба, как и Беларусь, ориентирована на конкретный результат.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы просто обязаны сегодня найти эти точки соприкосновения, которые позволят сделать нашу систему образования лучше, помочь кубинцам в вопросах сельского хозяйства, развитии науки и по другим направлениям, которые нам интересны. Сегодня только 70 тысяч тракторов в Кубе – это трактора белорусского производства. Естественно, их нужно обслуживать, ими нужно заниматься. Это тоже вопросы, которые на повестке дня наших взаимоотношений. Конечно, такая парламентская основа этой дружбы позволяет решать многие вопросы, потому что парламентариям действительно проще где-то влиять на какие-то вопросы, подключать представителей исполнительных органов власти, подключать представителей предприятий, чтобы были конкретные соглашения.

Для кубинской делегации провели экскурсию по зданию белорусского парламента. Гостям рассказали о тонкостях работы депутатов Палаты представителей. В свою очередь кубинцы поделились своим опытом, подчеркнув интересный факт: в составе кубинского парламента почти 70 % – женщины.