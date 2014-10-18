Главное предназначение женщины – быть не министром и депутатом, а матерью – по-прежнему считают многие консервативные люди. Хотя, кажется, одно другому не мешает.

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Никита – единственный ребенок в семье Жданович. Марина Федоровна ждала его появления целых 47 лет. Она понимает, что в таком возрасте пора растить уже внуков, и не обижается, если ее называют бабушкой.

Марина Жданович:

Знаю сама свой возраст. Но так случилось. Материнство в любом возрасте радость.

Почему раньше не стала мамой? Беременности были, а вот дети так и не появились. Муж очень переживал.

Марина Федоровна – директор школы. И у нее 156 детей. Но даже это не спасало от отчаяния.

Марина Жданович:

Казалось, что все, жизнь не имеет никакого смысла.

Рождение Никиты никто не планировал. Он сам решил, что появится на свет. Женщина до последнего не знала, что беременна. А 1 января по острой боли ее на «скорой» увезли в больницу. В этот день Марина Федоровна узнала, что будет мамой.

Марина Жданович:

Чтобы нам Бог дал здоровья, чтобы поднять немного сына.

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Наша героиня испытала шок, когда узнала, что беременна. Будущему отцу – 21, ей – 17. За советом Вика обратилась к своей маме, которая уже в 34 года стала бабушкой.

Виктория Сущеня:

Беременная, рожай, будем растить, все будет хорошо, не бойся.

Испытание семьей не выдержал парень Вики. Но отец шестимесячного Марка помогает им рублем, иногда приходит к сыну.

После декрета Вика планирует закончить учебу в железнодорожном техникуме и получить высшее образование. С рождением Марка Вике пришлось пересмотреть многие планы на жизнь.

Виктория Сущеня:

Ребенок – это огромнейшая ответственность. Родила – смотри, сиди, расти.

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Пирог в духовке, дети за уроками, муж с младшей дочкой – у мамы шестерых детей все под контролем. А еще она может раскрыть талант каждого и самой стать запевалой в семейном хоре.

Татьяна Герасимович, многодетная мать:

В моей жизни произошла история, умер первый муж, когда у меня было четверо детей. Тимофею было 4 месяца. Спустя три года я вышла замуж и родила двух девочек. Благодарна моему мужу, потому что он мой герой. Он не побоялся и взял на себя эту ответственность.

17 лет назад Татьяна удочерила Алену. У женщины уже был старший Ян, и она планировала еще детей. Но без этой девочки их семья была бы неполной.

Татьяна Герасимович, многодетная мать:

Я выбрала этот путь – быть мамой, растить людей. Это высокооплачиваемый труд. Я не знаю, какой еще работодатель может воздать столько, сколько могут воздать любящие тебя дети.

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У Ларисы Грибалевой весь день расписан буквально по минутам. Известная певица, телеведущая, бизнес-леди и депутат – одним словом, скучать ей не приходится. Но в первую очередь Лариса – мама.

Лариса Грибалева, певица:

В голове: «Успел ли сделать уроки? А не забыла ли я Арсения отвезти на тренировку? А какой сегодня день недели? Может быть, я должна быть там-то». У меня много помощников. Во-первых, мои родители. И папа с мамой, которые помогают и по дому, и они всегда у нас на подхвате.

Лариса родила старшую дочку, когда ей было уже 30. Певица признается, что всегда хотела семью и детей, но, как говорится, искусство требует жертв.

Лариса Грибалева, певица:

Никто мне не дал сходить даже в декретный отпуск. Но, мне кажется, для детей увидеть маму активную, которая чего-то добивается в жизни, это тоже какой-то личный пример.

Лариса уверена: не обязательно выбирать между карьерой и детьми. Найти золотую середину, конечно, сложно, но совместить бизнес, семью и сцену вполне реально. Особенно когда дети – это источник вдохновения.