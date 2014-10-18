Мозаика «Октябрь» на Кальварийской, 1: знают ли ее минчане и где еще в городе можно увидеть панно?

Мозаики. Грандиозные, величавые. Они делают минские здания особенными и запоминающимися. На Кальварийской, 1 сложно не заметить панно «Октябрь». Автор этого шедевра – Александр Кищенко.

Интересно, знают ли минчане эту мозаику?

Минчане:

Не знаю.

Дайте вспомнить. Я же 45 лет на почтамте проработала, все при мне строили.

Станция метро у нас «Фрунзенская». Но явно это не Фрунзе.

Абсолютно не знаю, честно. Но когда-то знала.

Мозаика называется «Октябрь».

Установлена в честь Октябрьской революции.

В честь советских рабочих.

Автор – Кищенко?

При мне же восстанавливали. Я живу тут уже 45 лет.

Мозаика установлена в честь Октябрьской революции.

Называется она «Октябрь».

Точно, в честь Октябрьской революции.

«Октябрь» мозаика, в 1970 году установили. Наверное, к Октябрьской революции.

Это революционная мозаика. Самое главное, что это почти копия мексиканского художника – Сикейраса. В 70-годы это был знаменитейший художник, он тоже рисовал такие революционные направления. И поэтому, когда ее сделали, я думал, что Сикейрас в Минск приехал и сделал. Потом (Интернета не было, я полистал) – это наши художники. Я не знаю, как они договаривались, но сделали под это. Революция, понятно, видно, что, перевязанные лентами, штурмуют Зимний дворец, по центру прямо. А эти идут к свободе и счастью, чего мы и добились за 70 лет. Ура.

На мозаике изображена сцена взятия Зимнего дворца. Художник использовал популярные в 70-е приемы сочетания нескольких ракурсов. Это хорошо передает динамику и пламенные эмоции и соответствует популярной в 70-е годы теме огня, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Панно установили в 80-ые годы, вместе со строительством здания. Сейчас объект отнесен ко второй категории списка материально-культурных ценностей Беларуси.

Не менее известны мозаики на высотках на станции метро «Восток» (также авторства Александра Кищенко): «Город-воин», «Город науки», «Город культуры», «Город-строитель».

Панно «Беларусь партизанская» на фасаде гостиницы «Турист» – также работа Александра Михайловича. Площадь мозаики – 245 квадратных метров. Ее монтировали несколько лет.

А вспомнят ли минчане, где еще в городе можно увидеть панно?

Минчане:

Где-то есть, ближе к Немиге, по-моему.

Где-то в метро, наверное.

У нас, я не помню честно, но где-то стоят наверняка. Потому что не мог художник заработать только здесь. Ему надо было заработать еще где-то.

Не знаю. Может, в метро.

Наверное, нет.

По-моему, в районе гостиницы «Турист» что-то подобное есть.

Что-то похожее есть на «Востоке».

На «Востоке», если не ошибаюсь. Там же громадное изображение тоже.

Подобное, наверное, на станции метро «Октябрьская», мозаичное панно на самой станции. Что еще подобное? На «Востоке», на 9-этажках. По-моему, еще возле «Беларуси» где-то было.