В Брестской области водителю скорой помощи грозит штраф за превышение скорости

Новости Беларуси. В Брестской области водителю скорой помощи грозит весомый штраф за превышение скорости.

На спецмашине со включенными маячками мужчина летел на вызов, однако стал жертвой камер фотофиксации.

Подобные абсурдные ситуации с водителями экстренных служб не редки. Для камер нет разницы - специальный транспорт либо гражданский.

Александр Протасов, водитель скорой помощи с 10-летним стажем, о своих неприятностях говорит с нескрываемой обидой. Несколько дней назад в своем почтовом ящике мужчина обнаружил так называемое «письмо счастья» со штрафом за превышение скорости. Говорит, камера зафиксировала нарушение, когда он экстренно доставлял пациента в больницу.

Случай с Александром – не единичный, его коллеги тоже получали такие же «письма счастья» из ГАИ. Самый крупный штраф, который предъявили нарушителю, – 900 тысяч белорусских рублей. При скромных зарплатах водителей – сумма более чем весомая, а вот попасть на крючок можно элементарно. Дело в том, что для камер фотофиксации все автомашины, что называется «на одно лицо».

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Когда происходит фиксация нарушений скоростных режимов с помощью приборов в автоматическом режиме, то специалисты, в принципе, могут не увидеть, что на автомобиле включена какая-то световая сигнализация, работают мигалки.

Если юридическое лицо, например «скорая помощь» или МЧС, присылает подтверждение о том, что водитель в это время ехал по вызову и есть подтверждающие документы, то постановление на водителя не выносится.

Собственник всех брестских «карет» скорой помощи – городская автобаза медицинского транспорта. Именно туда и поступают уведомления о нарушениях и запрос о водителе, который управлял автомобилем. К слову, за непредоставление этих данных, организация сурово наказывается. К этому же ответу, в случае, когда водитель отступил от правил по необходимости, прилагаются и документы, которые доказывают — торопилась «скорая» по так сказать «производственной» необходимости.

Валерий Бут-Гусаим, директор автобазы медицинских учреждений Брестского горисполкома:

И я считаю, в корне неправильно, что водитель должен доказывать свою невиновность – это они должны доказать его виновность. Тем более, что мы в отдел фиксации правонарушений все отправили повторно. Заказным письмом эти ответы. Как объясняют нам в отделе фиксаций этих правонарушений, что «это человеческий фактор». Где-то инспектор не заметил наше письмо, но не дойти оно не могло. Вот наш ответ на письмо и одновременно сведения о лице, который нарушил.

На вопрос, почему, несмотря на ответы от автобазы, штрафы «разлетелись» по домашним почтовые ящикам водителей, ответ мы так и не получили. В Центре фиксации ошибку исключают, но вопросов от этого не меньше. Есть и еще один нюанс: для водителя спецтранспорта определено конкретное время, за которое он обязан доставить бригаду медиков по адресу вызова. Только соблюсти этот норматив, не нарушая при этом правил дорожного движения, практически невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Протасов, водитель скорой помощи:

5 минут играет роль во всем. С одной стороны, доброе дело делаешь. И обидно, что поступают так с нами.

Если все было по правилам, постановление о штрафе отменить можно. В конечном итоге и Александр, пройдя все инстанции, докажет свою невиновность, но кто гарантирует, что история не повторится снова?