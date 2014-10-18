Первомайский, Московский и Партизанский районы Минска: история возникновения эмблем и гимнов

Еще в 30-40-е годы XX века в Минске насчитывалось всего три района: Советский, Заводской и Октябрьский. С течением времени численность населения заметно выросла, границы районов расширились, что повлекло за собой необходимость в образовании новых районов. Так появились Первомайский, Московский, Партизанский, Фрунзенский, Ленинский и Центральный районы.

Первомайский район располагается между живописными массивами парка имени Челюскинцев, Ботанического сада и улицей Якуба Коласа. Это район с уникальным архитектурным лицом.

Академия наук Республики Беларусь здесь – центральное здание. В форме корабля выстроен один из корпусов Белорусского национального технического университета. Здесь работают 12 предприятий промышленности, включая часовой и маргариновый заводы.

К 30-летию образования района была написана песня. Она появилась в результате совместного творчества двух талантливых людей – Якова Науменко и Александра Легчелова.

Ольга Легчилова, мать поэта Александра Легчилова:

Жил он в Первомайском районе последнее время. Он говорит: «Живу сейчас в Первомайском, почему не написать о Первомайском районе». Тем более он очень гордился им, всегда рассказывал, что такие красивые улицы, очень зеленые.

Вместе с песней появилась и эмблема, которая отразила все архитектурное многообразие Первомайского района.

Василий Жодь, архитектор:

Чем характерен Первомайский район среди других районов Минска? Во-первых, это северо-восточная часть столицы. Там всходит солнце, поэтому в чаше восходящего солнце – атрибуты Первомайского праздника: цветы, голубь. Первомайский район также характерен наукой и промышленностью. С левой стороны чаши, поддерживающие солнце, символизируют часть шестерней.

Но время не стоит на месте. И с появлением на территории района Национальной библиотеки Беларуси эмблему дополнило изображение архитектурной жемчужины.

Московский район – самый молодой в столице. Тем не менее он уже успел обзавестись своими знаковыми местами.

Занимает он юго-западную часть города – железнодорожную магистраль Минск – Брест и улицы Городской вал, Харьковскую и Кальварийскую, а также площадь Независимости. На его территории продолжают появляться новые сооружения, которые становятся украшением района.

Несмотря на то, что район молодой, он уже успел сменить свою эмблему. Изначально на ней было изображено здание администрации Московского района. Со временем рисунок эмблемы поменяли на более понятный и узнаваемый. Теперь это Костел Святых Симеона и Елены и аисты.

Александр Гречин, архитектор:

Аист – это же эмблема и Беларуси отчасти. И эмблема возрождения, и рождения. И плюс та старая архитектура, замечательная, которая простояла, миновав войну нетронутой. Нам показалось, что это будет довольно символично, потому что район у нас очень мобильно развивающийся.

Подарком на 25-летие района стала песня. Ее написал Николай Третьяков. Он с точностью сумел предать атмосферу района, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Партизанский район. Его название всегда будет напоминать нам о героической борьбе, которую вели белорусы против немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Расположенный в восточной части города Партизанский район включает в себя ряд микрорайонов: Дражня, Степянка, Слепянка.

Визитной карточкой его стало крупнейшее предприятие – «Минский тракторный завод». На нем и был сделан акцент создателями эмблемы.

Такова история символики Первомайского, Московского и Партизанского районов. О том, что отличает Ленинский, Центральный и Фрунзенский, мы расскажем в следующем выпуске программы.