Главное оперативное управление Генштаба Вооруженных Сил Беларуси отмечает 15-летие

Новости Беларуси. Стратегия и тактика белорусской армии. Главное оперативное управление Генштаба Вооруженных Сил отмечает 15 годовщину основания. Учитывая, что в 2017 году Беларусь председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности, внимание уделяется решению задач по повышению эффективности этого военно-политического союза. В основе – теория и практика военного искусства. Их развитие идет с учетом требований времени по обеспечению безопасности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Муравейко, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальник главного оперативного управления:

Мы достаточно много трудились над формированием современной военной доктрины. Мы приняли участие в изложении основных положений теории военного искусства в тех документах, которые легли в основу обучения офицеров Военной академии. Мы приняли участие и были разработчиками основных документов плана обороны нашей страны.

В 2017 году белорусские военнослужащие будут совершенствовать профессиональные навыки на международных учениях. Они пройдут на полигонах Армении, России и Казахстана.