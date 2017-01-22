Моржевание и парилка в бане: как не навредить, пытаясь подкрепить здоровье

Новости Беларуси. Белорусы на неделе по крещенской традиции окунались в прорубь и, конечно, не отказывали себе в удовольствии попариться в баньке погорячее. Считается, что такие температурные контрасты полезны для здоровья.

Стометровка в ледяной воде. Им все нипочем. Жару поддавать и паром с веником дух мотивировать. Им тоже все нипочем.

Держать ноги в тепле, а голову – в холоде. Так в народе говорят. А мы проведем эксперимент и попробуем узнать, не миф ли это, что сегодня модно держать голову в тепле, а ноги – в холоде.

И при этом оставаться здоровым и всегда бодрым. Лечиться от болезней и недугов. В призме нашего эксперимента – люди, для которых закаливание не хобби, а уже образ жизни. И главный наш метод – наблюдение. Ведь без подготовки ни в бане максимальную температуру не выдержать, ни в прорубь в 20-градусный мороз «сигануть».

Антон Главинский, директор медицинского центра:

Приступая к закаливанию, человек должен понимать, что на момент начала занятий он должен быть хотя бы относительно здоров. Его организм более-менее мобилизован, способен переносить различные нагрузки. И только в этой ситуации можно приступать к закаливанию.

Вот он – главная основа новоиспеченного мифа. Чтобы закаляться, изначально надо быть здоровым. Но как почитатели горячих банных посиделок, так и зимнего купания, думают иначе?

Виктор:

Жить захотелось побольше, бегать, прыгать. Потому что больше энергии стало.

Геннадий Мороз, банщик:

Здесь под воздействием температуры учащается и пульс, и наше движение крови.

И начнем с тех, кого мороз покрепче только мотивирует окунуться в прорубь с головой. Так называемых моржей с каждым годом становится все больше. И каждый мотивирует себя тем, что здоровье становится все лучше.

Александр Яковлев:

Планомерно этим заниматься. Это дает организму повышенную устойчивость в любом случае к каким-то вирусам, болезням, это закаляет. Наши дети активно плавают. И если в школах какие-то начинаются вирусы, дети из клуба замечают, что они меньше подвержены влиянию вирусов.

И, действительно, положительный эффект здесь есть. Но только тогда, когда больное горло не лечат мороженым. Лишь единицам путь молота и наковальни помогает. Остальные – в зоне риска.

Антон Главинский, директор медицинского центра:

Нельзя лечить заболевание, когда оно уже возникло и находится в острой фазе с помощью таких методов, поскольку это может привести до непоправимых последствий, вплоть до летального исхода.

Теперь к любителям «с пылу с жару». Геннадий Мороз смотрит на тех, кто хвастливо рассказывает в шумной компании о возможностях переносить заоблачные температуры, иронично. Он профессионал банного искусства и такой байкой его не удивишь.

Геннадий Мороз, банщик:

Париться при 130 нельзя. Вода кипит при 100 градусах. При 130 просто нереально. И ни один человек не выдержит. Что хотите делать в бане – жариться или париться? Следовательно, выбирайте путь.

А есть еще третий вид закаливания. Он объединяет и ледяную воду, и пар. Влад Гуков – истинный любитель бани. Каждую неделю вениками тело в тонус приводит. И 26 лет окунается в прорубь на Крещение. Переносит такую разницу температур спокойно. Вот оно – здоровье, которому можно по-доброму позавидовать.

Владислав Гуков:

Желательно быть здоровым, по крайней мере в момент окунания. И перед окунанием в прорубь желательно попить горячего чая. Ощущения? Эйфория.

Для таких, как Владислав проводятся даже чемпионаты. Оказывается, экстремалов немало. Сразу максимальное количество они времени проводят в парилке, а затем с ходу – в ледяной душ. Но здесь свои подводные камни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Антон Главинский, директор медицинского центра:

Фактически организм должен быть максимально мобилизован для того, чтобы перенести такой стресс. Из горячего в холодное. И не заболеть потом, не демобилизовать все свои системы, чтобы они не оказались несостоятельными.

Конечно, утверждать, кому полезны банные процедуры, а кому исключительно ванны с ледяной водой, нельзя. Все зависит от мотивации человека и его способностей. Главное помнить – только в здоровом теле здоровый дух. А вылечиться методом закаливания можно. Потому что главным лекарством здесь становится ваша внутренняя сила.