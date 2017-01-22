Заснеженная Беларусь: борьба с последствиями циклона объединила людей всех возрастов и статусов

Новости Беларуси. Белорусы на неделе боролись со снегом. Где-то потребовался административный ресурс – мэр Минска потребовал за два дня привести в порядок столицу; а где-то жильцы многоэтажки сами разгребали снежные заносы, а заодно сняли процесс на видео. Теперь этот ролик набирает тысячи просмотров в сети, а заодно и вдохновляет других на подобные подвиги – без всяких поручений «сверху».

Откапывалась после столь снежного уик-энда вместе с Вадимом Кирильчиком, кажется, вся Беларусь. На земле.

Белоруска:

Обычный рабочий день у дворника с 7 часов начинается, но если такая ситуация складывается сложная, мы выходим раньше.

В 30 метрах над нею.

Дмитрий Телюк, промышленный альпинист:

С утра и до вечера. И желательно все это оперативно делать, чтобы не дать снегу подтаять и образовать большие сосульки.

На проверенной временем спецтехнике. Это на суше.

Александр Малец, тракторист-машинист:

Она же идет, подбирает. За ней только щеточкой, и все, асфальт сухой и чистый.

И даже там, куда колесная техника попросту не доедет.

Дворник:

А вообще необходимость продиктована жизнью.

Уже к утру понедельника снежный покров по стране достигал почти 30 сантиметров. Тогда же председатель Мингорисполкома поручил расчистить столицу за двое суток. На уборку улиц и дворов были брошены все силы.

Евгений Хотян, начальник участка по содержанию объектов благоустройств ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Основная проблема, конечно, это припаркованные машины. Составляем графики, передаем в Горремавтодор. Жильцы некоторые машины убирают, некоторые чистят возле своих.

О машинах, к слову. На днях жуткий инцидент предали огласке: из-за снега на парковке подрались опытные водители. Пока один ее расчистил и ушел относить инвентарь, другой припарковался на то самое место. Драка, и как следствие – ампутация органа в паховой зоне.

Этот ролик в социальных сетях уже набрал почти 12 тысяч просмотров. Без всяких сообщений и оповещений жильцы одной из столичных многоэтажек за два часа вручную разобрались со многосантиметровыми завалами.

А это уже с городскими завалами на главных магистралях столицы борется Александр Малец. Пока за окном зима, в кабине – плюс 25.

Александр Малец, тракторист-машинист:

Легкая в использовании, стоят две лапы, стол, который подает снег на машину.

Только за эту неделю на счету тракториста-машиниста больше сотни груженых снегом МАЗов. До 40 машин за смену.

Одна такая машина в среднем вмещает до 15 кубометров снега. Только за две недели января и только с трех районов столицы сюда, на первую и пока единственную снегоплавильную станцию, уже привезли и переработали порядка 38 тысяч кубометров снега. Для сравнения, это, к примеру, сразу полсотни олимпийских плавательных бассейнов на 50 метров.

Здесь снег сперва измельчат, затем растопят. На выходе – кристальная вода. Вполне вероятно, подобные станции вскоре появятся по всей стране.

Десятки метров над землей. Минская крыша. Здесь орудуют промышленные альпинисты. За день один человек может расчистить сотни квадратов. Из спецтехники – лопата и снаряжение. Все должно быть очень безопасно.

На городских «американских горках», а иначе подобные крыши сложно назвать (проверено на себе), Денис и Дмитрий трудятся и летом, и зимой. Только на уходящей неделе расчистили 12 крыш, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Телюк, промышленный альпинист:

Обычно через ЖЭСы или сами организации. Видят, что сосульки образовываются, напрямую звонят.

Рамеш Джафаров, учащийся 9 класса СШ № 39 города Гродно:

Чтобы никто не упал, чтобы дорога была чистая. И для меня полезно – спорт.

Андрей Волосевич и Максим Тимаков, учащиеся 9 класса СШ № 39 города Гродно:

Мы очень ждали эту субботу, так как мы здесь работаем, а работа помогает отвлечься.

Еще в понедельник как снежный ком, казалось, навалилась зимушка на плечи белорусов, но не тут-то было. Вот, на помощь дворнику Анатолию в гродненской школе, вооружившись лопатами, расчищать дорожки да лыжни вышел настоящий трудовой десант из старшеклассников. А это уже маленькие минчане. Что называется, любишь кататься...

Снег объединил в дружины многих. И, пожалуй, главное, чему научили уходящие семь дней – на какой бы высоте не находился и в какой бы полосе не ехал, важно понимать: «моя хата с краю», как в ситуации с той же злосчастной парковкой, здесь быть не должно.