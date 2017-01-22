Нужда или бизнес на человеческих чувствах: кто и зачем просит «помощи» себе и детям на улицах

Новости Беларуси. На создание репортажа нас «вдохновило» сообщение о так называемых «письмах счастья», которые на неделе получили некоторые минские пенсионеры. Судя по содержанию, они должны были заплатить налог. Мы разобрались – здесь абсолютно все оказалось липовым, кроме обиды 78-летней героини сюжета. На ней и не только на ней мошенники репетировали свой новый сценарий.

Но репортаж не только об этом. Он о том, что порой в человеческой алчности нет предела, а особенно там, где можно неплохо заработать на человеческих чувствах. А спрос, как известно, рождает предложение.

Возмущенной и шокированной Нина Романовна стала, заглянув в собственный почтовый ящик. Там оказалось извещение с припиской от руки: «Налоги». Но как такое может быть, если 78-летняя женщина мало того, что на пенсии, так еще и ухаживает за лежачим больным.

Нина Курлович, житель Минска:

За что я должна платить налоги? Этот квиток был похож на настоящий. Это не ксерокопированный – бланк сугубо почтового отделения.

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

Декретом Президента Республики Беларусь о предупреждении социального иждивенчества установлено, что от уплаты сбора за 2015 год освобождаются пенсионеры по возрасту.

Подобные «письма счастья» пришли еще нескольким жителям того же, Заводского, района Минска. И во всех случаях извещения вели к 47-му почтовому отделению.

Елена Орлова, начальник сектора управления маркетинга РУП «Белпочта»:

Внутренней проверкой установлено, что работниками «Белпочта» данные извещения не распечатывались и доставлялись.

Но мошенники были убедительны: правильные фамилии, печати. Возможно, проверяли, сработает ли нелегальная схема.

Но есть и классические да и, пожалуй, куда более простые технологии выманивания денег, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Во время праздничных богослужений возле церквей дежурит милиция, поэтому просить там деньги, скажем, на лечение ребенку или дорогу весьма проблематично. Но, конечно, остаются обходные пути. И сейчас мы попытаемся узнать, почем же сума в центре Минска.

Мужчина, заседающий под мостом на Немиге. На картонной табличке – «Помогите на дорогу!» Интересуемся, где в ходовом месте можно присесть и просить деньги у прохожих.

А это, знакомьтесь, Роман Петрович. Здоровый, слегка нетрезвый мужчина в самом расцвете попрошайнических сил.

Мужчина:

На что деньги собираю? Поесть. И на алкоголь хватает. На улице замерзнешь.

Но ладно – Роман Петрович. Доводы расстаться с вашими же деньгами бывают и куда серьезнее. Например, на лечение. Люди у нас сердобольные. Подходим к мужчине, собирающем 23000 евро якобы на операцию, и предлагаем рассказать о его беде.

Мужчина:

В какой больнице мне сейчас помогают? Все возможное, ребята.

Елена Ошуркевич, руководитель отдела стратегического развития Белорусского детского хосписа:

В плане моей рекомендации, как оказать помощь, существуют фонды, которым доверяют, с которыми работают много лет. В конце концов просто медицинские учреждения, у которых есть благотворительные счета.

Для Елены это непростая тема: попробуй порассуждай в стенах детского хосписа, на строительство которого собирали деньги всей страной, о тех, кто не прикладывает, а нагревает руки на беде, в том числе и чужого ребенка.

Елена Ошуркевич, руководитель отдела стратегического развития Белорусского детского хосписа:

Очень обидно, очень больно, что воруют деньги у таких детей, которым люди дарят шанс на жизнь.

Полгода назад ее 2-летнему племяннику поставили страшный диагноз: нейробластома, рак 4-ой стадии. Как за последнюю соломинку – открыли благотворительные счета, стали по копейке собирать на операцию в Германии. Но перед Новым годом шок: с карточки украли около тысячи долларов.

Людмила Парфенюк, тетя Димы Киричуна:

Совесть у людей есть, вот так вот взять? Они же видят, шла реклама по телевизору этой карточки. Они же понимали, у кого воруют деньги. Воровали-то у ребенка, больного ребенка.

Но и это оказалось еще не краем: родственники больного ребенка регулярно узнают о мошенниках, собирающих деньги якобы на лечение их Димы. А мы, в свою очередь, узнаем, кому хотят помочь дамы, стоящие на улице с трогательными фотографиями. По легенде – больных детей.

А ведь в таких случаях, если мы говорим о правде, родственники готовы бить во все колокола, чтобы удвоить шансы ребенка на спасительную помощь. Но, похоже, и для тех, кто с детскими фото стоит возле церкви, ничего святого.

Женщина:

Я пойду погреюсь, потому что не могу разговаривать.

О том, что у дочери опухоль мозга, она узнала, когда малышке было всего полгода. И помощи тогда тоже просила. Только не с пакетом у магазина. Маргарита не хочет осуждать и злиться даже на мошенников. Но не может понять, как же должно хотеться денег, чтобы примерить на себя роль матери ребенка на грани.

Маргарита Бусько:

Слава Богу, она жива. На горе других людей нельзя зарабатывать деньги, особенно на детях, которые на самом деле нуждаются.

Нашим репортажем мы ни в коей мере не призываем отказаться помогать. В Беларуси, да даже в вашем городе и наверняка в соседнем подъезде найдутся те, кому наше участие необходимо жизненно. Просто нужно уметь не бросить человека и этим человеком оставаться.