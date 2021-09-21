«Отключится сразу после звонка». Как заблудившегося корреспондента СТВ искали в гомельских лесах

Новости Беларуси. В Беларуси небывалый всплеск поисково-спасательных мероприятий. Причина – начало грибного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за 18 и 19 сентября в лесах потерялись 38 человек. Мужчины, женщины, глубокие пенсионеры и люди среднего возраста.

Вместе с осенними дождями в Беларусь приходит сезон тихой охоты. Люди устремляются на поиск грибов. А спасатели, милиционеры и лесники в свою очередь – на поиск самих грибников. Александр Куперечкин в этом сезоне уже открыл счет – нашел в родном лесу приезжего горожанина. Говорит, взрослый мужчина не смог сдержать слез.

Александр Куперечкин, лесник Приборского лесничества:

Часа три, наверно, искали. Недолго. Тоже шел, батарея села. Позвонили: ушел за грибами и не вернулся. А он кругами ходил, не мог и не знал, куда выйти. Помогли.

– Как он вас встретил?

– Обрадовался, улыбался, плакал. Каждый сезон в Приборском лесничестве теряется порядка пяти человек. Сейчас ежедневно столько же ищут и находят в лесах по всей Гомельской области.

Александр Добриян, корреспондент:

Сегодня опробуем теорию на практике. В качестве потерявшегося грибника выступлю я. Из оборудования – телефон, который по легенде отключится спустя несколько минут после звонка на номер 112, и вот эта яркая кепка. В теории она должна помочь спасателям обнаружить меня в лесной чаще. Механизм поиска человека запускается мгновенно после поступления просьбы о помощи.

По дороге проезжаешь. По квартальным линиям подаешь сигналы. Услышишь звук. В арсенале спасателей спецтехника и поддержка с воздуха. На просеках, болотах и в поймах рек поиск существенно упрощает использование квадрокоптера. Но в глухом лесу по-прежнему самый действенный способ – ноги.

Квартал за кварталом люди буквально прочесывают местность. И здесь многое зависит от самого потерявшегося: насколько он заметен в лесу. Например, любимый грибниками камуфляж существенно усложняет задачу их поиска. Элементарные меры предосторожности спасают жизнь, если ими не пренебрегают.

С начала 2021 года спасатели нашли свыше 450 человек. Всплеск пришелся на последние выходные, 18 и 19 сентября, – сразу 38 случаев по стране. И далеко не всегда это истории с хорошим концом. Только за последнюю неделю и только в Гомельской области поиски дважды завершались печальным результатом. В Чечерском и Лельчицком районах в лесу были найдены мужчины без признаков жизни.