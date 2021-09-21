Советы грибникам. Почему камуфляж лучше оставить дома и чем хороши в лесу яркие цвета?

Новости Беларуси. В Беларуси небывалый всплеск поисково-спасательных мероприятий. Причина – начало грибного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за 18 и 19 сентября в лесах потерялись 38 человек. Мужчины, женщины, глубокие пенсионеры и люди среднего возраста. В группе риска все, кто относятся к лесу недостаточно серьезно. В каждом отдельном случае на местности разворачивается целая поисковая операция.

Ксения Шингирей, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС: При походе в лес необходимо выбирать яркую одежду. Комплектовать свой рюкзак со всеми требованиями. Это и запас питьевой воды, продукты питания, а также хорошо заряженный мобильный телефон. При себе лучше иметь еще и зарядное устройство.

Валентина Андык, жительница деревни Переровский Млынок:

Стемнело вдруг. Стемнело – ничего не видно. Куда идти? И так мы заночевали. Темно, а куда пойдешь? Кругом кусты, заросли – ничего не видно. Эти спасатели, я таких не видела. Не слышала, такие они ответственные. Взял меня, там вообще невозможно перелезть, говорит: давайте я вас на руки возьму. Говорю: не бери. Упали вдвоем в воду. Боже, – говорю, – утопила хлопца. А он говорит: не переживайте, это мой кровный долг. Конечно, благодарны. Они, считай, спасли нам жизнь.

С начала 2021 года спасатели нашли свыше 450 человек. Всплеск пришелся на последние выходные, 18 и 19 сентября, – сразу 38 случаев по стране. И далеко не всегда это истории с хорошим концом. Только за последнюю неделю и только в Гомельской области поиски дважды завершались печальным результатом. В Чечерском и Лельчицком районах в лесу были найдены мужчины без признаков жизни.