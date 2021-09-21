Семейный капитал, пенсии и жильё. Как прошло совещание с руководителями Совмина во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Социальные вопросы обсудили 21 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров. Им подготовлено несколько проектов указов, которые предлагают усилить социальные гарантии для многодетных семей, пенсионеров и молодежи. Подробности в материале Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Каждому хоть раз приходилось принимать решения, которые меняли жизнь и сказывались прежде всего на финансовом благосостоянии. Наверняка в тот момент, прежде чем решиться или нет, вы изучали всевозможную информацию, общались за помощью к специалистам, выслушивали мнение (и не одно), взвешивали все за и против, чтобы понять: а стоит ли вообще предпринимать определенные шаги? И если в частной жизни, будем откровенны, есть право на ошибку (в конце концов неверное решение скажется на вашей собственной жизни, максимум – на ваших близких), то с вопросами государственной важности едва ли так выйдет.

Любые изменения коснутся миллионов человек. Степень ответственности колоссальная. Чтобы убедиться, насколько выверены и просчитаны предлагаемые изменения, Президент приглашает на встречу представителей Совмина, парламента, местной вертикали и руководителей заинтересованных ведомств. Обязательное условие совещания – позиции участников могут и должны не совпадать. А как иначе отыскать истину?

Сегодня в повестке четыре вопроса: поддержка многодетных семей, развитие пенсионной системы, строительство жилья и реализация гражданских и молодежных инициатив. Лукашенко: мою позицию вы знаете – страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей. Читайте здесь.

Алена Сырова:

Помните, 10 лет назад, обращаясь к народу и парламенту и рассуждая о необходимости поддержки материнства и детства, Александр Лукашенко сказал о том, что третий ребенок в семье – президентский? Этой фразе, кстати, до сих пор многие улыбаются, но с того момента поддержка многодетных действительно вышла на новый уровень. Не во всех успешно развивающихся странах такая есть. От пособий, бесплатного питания в садах и школах до финансовой помощи на строительство и образование. В 2021 году государство потратит не менее 5 миллиардов рублей. Всевозможные льготы – все ради того, чтобы белорусская нация молодела и росла. Чего стоит одна программа семейного капитала. Самая востребованная из мер поддержки. Когда при рождении третьего или последующего ребенка, у семьи появляется депозитный счет на сумму, эквивалентную приблизительно 10 000 долларов. За шесть лет ею воспользовались 100 тысяч многодетных семей. А их количество за последние 10 лет увеличилось вдвое.

Ответственная за социальную сферу в стране, Ирина Костевич, подтвердила тезис о том, что не всегда семейный капитал используют по назначению. Чтобы не допускать этого, в проекте нового указа предусмотрены ограничительные меры. Вместе с тем с 2020 года расширили возможность досрочного использования накоплений, но, как оказалось, этого мало. На доклад министру труда и соцзащиты Президент выделил пять минут, как и другим участникам совещания. Протокол не предусматривал присутствие журналистов, но из того, что мы слышали, дискуссия обещала быть жаркой. «Половина побежала, чтобы использовать этот семейный капитал». Какое будущее у материнских выплат – дискуссия у Президента. Читайте здесь.

Алена Сырова:

В 90 % случаев досрочного использования семейного капитала деньги идут на улучшение жилищных условий. Поэтому в проекте указа возможности расширены. В целом глава государства предложения поддержал, но все же отправил на доработку. Тема жилья во время совещания поднималась не единожды. Настало время пересмотреть условия господдержки. Президент озвучивает поступившие предложения и задает вполне логичный вопрос? Александр Лукашенко: «В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету». Читайте здесь.

Недостаточно хорошо просчитаны, как окажется по итогу совещания. Ряд предложений вызвал бурные споры. Например, то, которое касалось предоставления многодетным семьям, живущим в сельских населенных пунктах, господдержки из расчета 30 квадратных метров на члена семьи – если один из супругов, а не оба, как принято сейчас, работает на селе – вызвало реакцию со стороны Александра Турчина. Губернатор Минской области сегодня представлял не только свою позицию, но и коллег. Были и другие спорные моменты. В итоге проект также отправлен на доработку. Но есть все же в финальной версии, другие, бесспорно, важные изменения останутся. «Стимулирование строительства жилья в сельской местности». Как планируют решать квартирный вопрос в Беларуси? Читайте здесь.

Каждый четвертый белорус – пенсионер, потому важнее квартирного вопроса, разве что пенсионный. У нас как-то не принято думать об этом жизненном этапе в начале трудового пути (как, например, происходит в ряде западных стран, где на пенсию начинают копить с юности). И на первый взгляд нам это не надо – есть же выплаты, гарантированные государством. Но все же определенный запрос в обществе появился. Президент: мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности, пенсионные выплаты составляют 30%. Читайте здесь. Алена Сырова:

Сегодня средняя пенсия по возрасту в Беларуси – 545 рублей. Много это или мало – у каждого свое понимание. Но кто же не заинтересован в улучшении качества жизни? Сформировать свой дополнительный доход может каждый. Такой возможностью сегодня пользуются не так много белорусов, но новый механизм должен привлечь больше желающих. Что такое накопительное страхование пенсий и выгодно ли это белорусам? Рассказала Ирина Костевич. Читайте здесь.

Понятно, что имея печальный опыт 1990-х, многие опасаются долгосрочных финансовых вложений. Поэтому в Минтруда рассчитывают, что основной интерес дополнительные накопления вызовут у тех, кому до пенсии осталось 10 и менее лет. Пенсия будет наследоваться? Министр труда рассказала о дополнительных накоплениях. Читайте здесь. А если народ не теряет, а лишь приобретает, то инициатива будет поддержана Президентом. Так вышло и с предложением о создании в Беларуси системы малых грантов на реализацию молодежных инициатив. Эти темы поднимали давно, последний раз во время встречи главы государства со студентами БГУ. Карпенко: очень важно, чтобы и молодежь, и общественные организации могли предложить интересные проекты. Читайте здесь.