Прямой эфир

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами

26 мая 2022 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Конец мая – лучшее время для наблюдения за птицами, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Вместе с юными бердводчерами мы отправились в небольшое путешествие по зеленым уголкам столицы. Но прежде участники экоэкскурсии прошли небольшой инструктаж.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-1

– Нужно ли весной подбирать птенцов?
– Нет.
– Почему? Да, птицы тоже могут запомнить опасность. И вообще, если люди подобрали птенца, дома его вырастить гораздо сложнее. Как вы думаете, кто лучше птенца может вырастить: мама птички или человек?
– Мама.
– Конечно. Только мама птичка знает, как правильно кормить своих деток.

Не подбирать птенцов, стараться как можно дальше обходить птичьи гнезда и не пугать пернатых – правила просты. Точкой отправления стал двор средней школы № 87, где нас поджидало первое открытие.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-4

Арина Гаманович:
Однажды увидела на заборе, как сидела ворона и держала палку в клюве. Меня очень заинтересовала эта ворона, почему у нее палка в клюве. Я показала нашему учителю, и он сказал, чтобы мы за ней проследили. Мы смотрели за этой вороной, она хотела нас запутать: то на провод там, то на провод туда. Наконец-то мы ее выследили. Ее гнездо было на верхушке пятого дерева от калитки. 

Вот так представительница рода воронов стала объектом наблюдения школьников номер один. Но, как выяснилось, чернокрылая живет тут не одна.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-7

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:
Здесь удивительное место, где прямо на территории школы нашли несколько гнезд серой вороны. Хотя они территориально, в отличие от грачей. Грачи, наоборот, селятся вместе, а серая ворона – на расстоянии. Здесь прямо два гнезда на достаточно небольшом расстоянии находятся на территории школы.

Ну а под крышей школы поселилась пестрая горихвостка.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-10

Руслан Шайкин:
Знаете, почему горихвостку так назвали? Люди когда-то так и сказали: «О, смотрите, хвост горит!» Потому что он красный. Горит хвост – горихвостка.

Шустрая птичка меньше воробья – не такая уж и редкость для Беларуси. Но это относится к горихвостке садовой. А вот чернушки – южные соседи, которые поселились в нашей стране относительно недавно. Что ж, идем дальше.

Руслан Шайкин:
Вот у нас домовый воробей. Здесь только что был домовый воробей. А это полевой воробей. У полевого воробья черное пятнышко на щечке.
– Мне кажется, что полевой воробей живет на поле, а домовой – возле домов.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-13

Руслан Шайкин:
Когда-то, возможно, они так и жили. А сегодня они все живут в городе.

Воробьями сегодня никого не удивишь, впрочем, как и скворцами. Только если они не поселились под вашим балконом. Поэтому задание первостепенной важности для зеленоклассников – повесить на соседних деревьях несколько новых скворечников.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-16

Самая загадочная птица Беларуси – черный стриж. По скорости его еще никто не превзошел. Возвращаются на родину эти пернатые только в мае. А пока они проделывают в воздухе над нашими головами пируэты в поисках насекомых, ребята знакомятся с другими обитателями городских улиц и скверов.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-19

Руслан Шайкин:
С краешку улитки – дырочка, маленькое отверстие. Через это отверстие она дышит.

Антоновский парк – место притяжения жителей Партизанского района. В хорошую погоду здесь можно увидеть немало удивительных крылатых. Например, дикого голубя вяхиря. По размерам он гораздо крупнее привычного нам сизого собрата. Но то ли еще будет. По дороге, в траве, зеленоклассники заметили семейку рябинников.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-22

– Скажите, у нее длинный хвост или короткий?
– Короткий.
– Значит, это молодая птица. А кто из вас видит на голове этой птички небольшой желтенький пух? Это говорит о том, что это птенчик. Ну что, вам понравился рябинник?
– Да.
– Все, ребята, отходим, не будем ее беспокоить.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-25

А вот привычных нам уток в парке оказалось мало: водоплавающие не любят забетонированные берега. Зато был хороший повод повторить, чем кряквы отличаются от речных крачек.

Руслан Шайкин:
Это речная крачка – родственница чайки. Только что пролетела над водой, сейчас, может быть, будет лететь обратно. Кстати, знаете, почему она здесь летает? Потому что питается рыбой.

Денек у ребят выдался насыщенный. Самое время подвести итоги.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-28

Руслан Шайкин:
Мы сегодня наблюдали с ребятами-зеленоклассниками рябинников – это дрозд, который живет у нас в парке. У него сейчас птенцы, и мы этих птенчиков даже видели сегодня. Потом у нас на пути были щегол черноголовый, зеленушка была. Их не так хорошо было рассмотреть, но они есть. Еще видели скворцов с выводками, большие синицы – это из более обычных видов, которые в принципе живут в городе повсеместно.

Одно з любимых занятий горожан – покормить уток, которых немало в минских водоемах. Но вот вопрос – стоит ли баловать водоплавающих?

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-31

Руслан Шайкин:
Не нужно, потому что они привыкают к этому корму, теряют свои естественные навыки и, что самое сложное, – остаются зимовать у нас на реках, каналах, а зимой найти корм гораздо сложнее. Даже сейчас, когда мы уток прикармливаем, на территории канала или реки может жить определенное количество уток. А если мы их будем прикармливать, их становится больше, чем может вместить экосистема. В связи с этим их численность растет и идет нарушение некого баланса.

Чем тогда можно помочь пернатым в теплое время?

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-34

Руслан Шайкин:
Это хорошая пора, чтобы мы могли для птичек изготовить скворечники, синичники и другие домики, которые птички с удовольствием занимают. В городе не всегда есть достаточное количество дуплистых деревьев, поэтому домики спасают ситуацию. Потому что, если их не хватает, птицы летают, начинают поселяться в разных щелях: под балконами, под крышами, в других местах, которые не совсем благоприятны могут быть для птиц. А больше, получается, им жить негде, поэтому, изготавливая искусственное гнездовья для птиц, мы помогаем им поселяться в определенных местах, где птицы тоже нужны как часть экосистемы.

Ну а стать частью большой зеленоклассной семьи может стать каждый из нас, независимо от возраста и образования.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-37

Руслан Шайкин:
Ближайшие мероприятия, которые у нас будут, рассчитаны для разных категорийлюдей. Например, для семей, взрослых, детей мы проводим соловьиные экскурсии, где вместе со всеми участниками ходим по определенным маршрутам в парке и наблюдаем за птичками. Например, слушаем пение соловья, последний раз чечевицы прилетели. В Instаgram или «ВКонтакте» указываем информацию, где и когда собираемся. Можно присоединиться, это мероприятие открытое, бесплатное, чтобы можно было больше узнать о природе. А для наших зеленоклассников, учащихся начальной школы, у нас есть отдельное мероприятие, которое пройдет 25 мая. Это называется «Первая городская исследовательская конференция зеленоклассников». В это время наши детки будут рассказывать, какие у них есть исследования, какие достижения, каких они достигли результатов в познании природы нашего города Минска.

Есть ли серьезные претенденты на участие в конференции, посвященной птицам? Давайте узнаем.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-40

Давид Апарович:
Мне здесь очень нравится. Мы изучаем очень много интересного.
–  А каких птичек ты видел сегодня?
– Лесного голубя, стрижа, синицу, еще уток видели.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-43

Артем Костевич:
Черный стриж. Он так быстро летал! Мне очень понравилось сегодня.

Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами-46

София Микулович:
Есть лесной голубь, а есть обыкновенный. Есть полевой воробей и домовый. Еще мы видели скворцов.

Максим Макаренко:
Скворцов и воробья.
–  Какие птички тебе понравились больше всего или какие удивили?
– Мне больше всего понравились голуби.

Насладиться первой весенней зеленью и окунуться в волшебный мир природы можно прямо сейчас. И для этого много не понадобится – достаточно просто выйти из дома. 

# Птицы Беларуси # общество # Арина Гаманович # Руслан Шайкин # Давид Апорович # София Микулович # Артем Костевич # Максим Макаренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Уверенно идёт по пути укрепления государственности». Лукашенко поздравил Грузию с Днём Независимости
26 мая 2022 08:43

«Уверенно идёт по пути укрепления государственности». Лукашенко поздравил Грузию с Днём Независимости

26 мая – Всемирный день рыжих. Рассказываем о главных событиях этой даты
26 мая 2022 07:34

26 мая – Всемирный день рыжих. Рассказываем о главных событиях этой даты

«Планы на урожай хорошие». На полях Беларуси завершается яровой сев
26 мая 2022 07:23

«Планы на урожай хорошие». На полях Беларуси завершается яровой сев