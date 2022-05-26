Каких птицы живут в Минске и можно ли их кормить? Прогулялись по парку вместе с бёрдвотчерами

Конец мая – лучшее время для наблюдения за птицами, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Вместе с юными бердводчерами мы отправились в небольшое путешествие по зеленым уголкам столицы. Но прежде участники экоэкскурсии прошли небольшой инструктаж.

– Нужно ли весной подбирать птенцов?

– Нет.

– Почему? Да, птицы тоже могут запомнить опасность. И вообще, если люди подобрали птенца, дома его вырастить гораздо сложнее. Как вы думаете, кто лучше птенца может вырастить: мама птички или человек?

– Мама.

– Конечно. Только мама птичка знает, как правильно кормить своих деток. Не подбирать птенцов, стараться как можно дальше обходить птичьи гнезда и не пугать пернатых – правила просты. Точкой отправления стал двор средней школы № 87, где нас поджидало первое открытие.

Арина Гаманович:

Однажды увидела на заборе, как сидела ворона и держала палку в клюве. Меня очень заинтересовала эта ворона, почему у нее палка в клюве. Я показала нашему учителю, и он сказал, чтобы мы за ней проследили. Мы смотрели за этой вороной, она хотела нас запутать: то на провод там, то на провод туда. Наконец-то мы ее выследили. Ее гнездо было на верхушке пятого дерева от калитки. Вот так представительница рода воронов стала объектом наблюдения школьников номер один. Но, как выяснилось, чернокрылая живет тут не одна.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:

Здесь удивительное место, где прямо на территории школы нашли несколько гнезд серой вороны. Хотя они территориально, в отличие от грачей. Грачи, наоборот, селятся вместе, а серая ворона – на расстоянии. Здесь прямо два гнезда на достаточно небольшом расстоянии находятся на территории школы. Ну а под крышей школы поселилась пестрая горихвостка.

Руслан Шайкин:

Знаете, почему горихвостку так назвали? Люди когда-то так и сказали: «О, смотрите, хвост горит!» Потому что он красный. Горит хвост – горихвостка. Шустрая птичка меньше воробья – не такая уж и редкость для Беларуси. Но это относится к горихвостке садовой. А вот чернушки – южные соседи, которые поселились в нашей стране относительно недавно. Что ж, идем дальше. Руслан Шайкин:

Вот у нас домовый воробей. Здесь только что был домовый воробей. А это полевой воробей. У полевого воробья черное пятнышко на щечке.

– Мне кажется, что полевой воробей живет на поле, а домовой – возле домов.

Руслан Шайкин:

Когда-то, возможно, они так и жили. А сегодня они все живут в городе. Воробьями сегодня никого не удивишь, впрочем, как и скворцами. Только если они не поселились под вашим балконом. Поэтому задание первостепенной важности для зеленоклассников – повесить на соседних деревьях несколько новых скворечников.

Самая загадочная птица Беларуси – черный стриж. По скорости его еще никто не превзошел. Возвращаются на родину эти пернатые только в мае. А пока они проделывают в воздухе над нашими головами пируэты в поисках насекомых, ребята знакомятся с другими обитателями городских улиц и скверов.

Руслан Шайкин:

С краешку улитки – дырочка, маленькое отверстие. Через это отверстие она дышит. Антоновский парк – место притяжения жителей Партизанского района. В хорошую погоду здесь можно увидеть немало удивительных крылатых. Например, дикого голубя вяхиря. По размерам он гораздо крупнее привычного нам сизого собрата. Но то ли еще будет. По дороге, в траве, зеленоклассники заметили семейку рябинников.

– Скажите, у нее длинный хвост или короткий?

– Короткий.

– Значит, это молодая птица. А кто из вас видит на голове этой птички небольшой желтенький пух? Это говорит о том, что это птенчик. Ну что, вам понравился рябинник?

– Да.

– Все, ребята, отходим, не будем ее беспокоить.

А вот привычных нам уток в парке оказалось мало: водоплавающие не любят забетонированные берега. Зато был хороший повод повторить, чем кряквы отличаются от речных крачек. Руслан Шайкин:

Это речная крачка – родственница чайки. Только что пролетела над водой, сейчас, может быть, будет лететь обратно. Кстати, знаете, почему она здесь летает? Потому что питается рыбой. Денек у ребят выдался насыщенный. Самое время подвести итоги.

Руслан Шайкин:

Мы сегодня наблюдали с ребятами-зеленоклассниками рябинников – это дрозд, который живет у нас в парке. У него сейчас птенцы, и мы этих птенчиков даже видели сегодня. Потом у нас на пути были щегол черноголовый, зеленушка была. Их не так хорошо было рассмотреть, но они есть. Еще видели скворцов с выводками, большие синицы – это из более обычных видов, которые в принципе живут в городе повсеместно. Одно з любимых занятий горожан – покормить уток, которых немало в минских водоемах. Но вот вопрос – стоит ли баловать водоплавающих?

Руслан Шайкин:

Не нужно, потому что они привыкают к этому корму, теряют свои естественные навыки и, что самое сложное, – остаются зимовать у нас на реках, каналах, а зимой найти корм гораздо сложнее. Даже сейчас, когда мы уток прикармливаем, на территории канала или реки может жить определенное количество уток. А если мы их будем прикармливать, их становится больше, чем может вместить экосистема. В связи с этим их численность растет и идет нарушение некого баланса. Чем тогда можно помочь пернатым в теплое время?

Руслан Шайкин:

Это хорошая пора, чтобы мы могли для птичек изготовить скворечники, синичники и другие домики, которые птички с удовольствием занимают. В городе не всегда есть достаточное количество дуплистых деревьев, поэтому домики спасают ситуацию. Потому что, если их не хватает, птицы летают, начинают поселяться в разных щелях: под балконами, под крышами, в других местах, которые не совсем благоприятны могут быть для птиц. А больше, получается, им жить негде, поэтому, изготавливая искусственное гнездовья для птиц, мы помогаем им поселяться в определенных местах, где птицы тоже нужны как часть экосистемы. Ну а стать частью большой зеленоклассной семьи может стать каждый из нас, независимо от возраста и образования.

Руслан Шайкин:

Ближайшие мероприятия, которые у нас будут, рассчитаны для разных категорийлюдей. Например, для семей, взрослых, детей мы проводим соловьиные экскурсии, где вместе со всеми участниками ходим по определенным маршрутам в парке и наблюдаем за птичками. Например, слушаем пение соловья, последний раз чечевицы прилетели. В Instаgram или «ВКонтакте» указываем информацию, где и когда собираемся. Можно присоединиться, это мероприятие открытое, бесплатное, чтобы можно было больше узнать о природе. А для наших зеленоклассников, учащихся начальной школы, у нас есть отдельное мероприятие, которое пройдет 25 мая. Это называется «Первая городская исследовательская конференция зеленоклассников». В это время наши детки будут рассказывать, какие у них есть исследования, какие достижения, каких они достигли результатов в познании природы нашего города Минска. Есть ли серьезные претенденты на участие в конференции, посвященной птицам? Давайте узнаем.

Давид Апарович:

Мне здесь очень нравится. Мы изучаем очень много интересного.

– А каких птичек ты видел сегодня?

– Лесного голубя, стрижа, синицу, еще уток видели.

Артем Костевич:

Черный стриж. Он так быстро летал! Мне очень понравилось сегодня.