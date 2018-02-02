Главное богатство Беларуси – это люди. На встрече с учёными в Минске Президент призвал создавать крепкие научные школы

Новости Беларуси. Беларусь сделала первый шаг на пути к построению интеллектуальной экономики. Об этом 2 февраля заявил Александр Лукашенко, вручая дипломы академика и члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора наук и аттестатов профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале – те, кто создают новую реальность страны. Во Дворец Независимости приглашены более 40 человек. Это представители абсолютно всех направлений. Звания принимали как светила мировой науки, так молодые, но уже громко заявившие о себе ученые. Сегодня заниматься исследованиями, уверены, научные работники – престижно.

Андрей Иванец, доктор химических наук, заместитель директора по научной работе Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси:

В стране на самом высоком уровне признается значение науки, признается то, что без развития науки, инновации, технологий, построение сильной экономики нашей страны невозможно. В настоящее время и молодежь достаточно активно идет в науку. У нас в Национальной академии наук Беларуси более четверти научных сотрудников – это молодые ученые в возрасте до 35 лет.

Вручая звания и степени Президент подчеркнул, в стране сделано немало для развития научной мысли. Были услышаны предложения работников этой сферы, приняты важные законодательные акты, поэтому и государство вправе ждать от науки открытий на грани невозможного. Особый символический статус этой встрече добавляет и тот факт, что ученые звания были получены в Год науки. Глава государства подчеркнул, главное, создать условия, при которых разработки будут оперативно внедряться в реальный сектор экономики. А одно из ключевых условий успешного развития инноваций в промышленной сфере – создание новых технологий. Акцент на те отрасли, которые напрямую влияют на уровень и качество жизни людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное богатство Беларуси, вы это знаете не хуже меня, - это люди. Мы по праву гордимся нашей научной элитой. Ее составляют умнейшие трудолюбивые специалисты. Звание доктора наук, профессора, член-корреспондента, академика – это не только дань вашим заслугам, но и большой кредит доверия. Мы вправе ждать от вас открытий на грани невозможного. В этом смысл науки. С этого момента вы начинаете жить в новой профессиональной реальности. А это значит - работать и всегда соответствовать своему высокому званию. Вы добились многого, наверное, всего в своей жизни, но это не значит, что вы должны остановиться, потому что еще важнее – оставить после себя след в виде своих учеников. Если так произойдет, считайте свою миссию на этом свете выполненной. Результаты вашего труда должны применяться на практике, служить на благо людей и страны и после вас.