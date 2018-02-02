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Госинспекция по охране животного и растительного мира запустила мобильное приложение по фиксации нарушений

02 февраля 2018 15:00
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Новости Беларуси. Мобильное приложение по фиксации нарушений запустила Госинспекция по охране животного и растительного мира, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Госинспекция по охране животного и растительного мира запустила мобильное приложение по фиксации нарушений-1


Установив его на смартфон, можно в оперативном режиме отправлять сообщения о нарушениях природоохранного законодательства.

Госинспекция по охране животного и растительного мира запустила мобильное приложение по фиксации нарушений-3

Например таких, как ловля рыбы или охота незаконными средствами. Все это можно зафиксировать на фото, отправить по интернету и сотрудники ближайшей межрайонной инспекции отправятся на проверку.

Госинспекция по охране животного и растительного мира запустила мобильное приложение по фиксации нарушений-5

Госинспекция по охране животного и растительного мира запустила мобильное приложение по фиксации нарушений-7

Госинспекция по охране животного и растительного мира запустила мобильное приложение по фиксации нарушений-9

Госинспекция по охране животного и растительного мира запустила мобильное приложение по фиксации нарушений-11

# общество # Охота и рыболовство # Фотофакт

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