Госинспекция по охране животного и растительного мира запустила мобильное приложение по фиксации нарушений

Новости Беларуси. Мобильное приложение по фиксации нарушений запустила Госинспекция по охране животного и растительного мира, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Мобильное приложение по фиксации нарушений запустила Госинспекция по охране животного и растительного мира, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Установив его на смартфон, можно в оперативном режиме отправлять сообщения о нарушениях природоохранного законодательства.
Например таких, как ловля рыбы или охота незаконными средствами. Все это можно зафиксировать на фото, отправить по интернету и сотрудники ближайшей межрайонной инспекции отправятся на проверку.