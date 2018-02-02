Госинспекция по охране животного и растительного мира запустила мобильное приложение по фиксации нарушений

Новости Беларуси. Мобильное приложение по фиксации нарушений запустила Госинспекция по охране животного и растительного мира, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.



Установив его на смартфон, можно в оперативном режиме отправлять сообщения о нарушениях природоохранного законодательства.