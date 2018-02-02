Александр Лукашенко – белорусским учёным: «Мы вправе ждать от вас открытий на грани невозможного»

В зале – те, чьими руками и интеллектом строится новая реальность страны. Во Дворец Независимости приглашены более 40 человек. Это представители абсолютно всех направлений. От биологии, химии, физики, медицины, сельского хозяйства до гуманитарных наук. Заслуженные звания принимали как известные во всем мире ученые, такие как Олег Руммо, Александр Белецкий, Игорь Марзалюк, так и перспективные ученые. Например, самый молодой доктор химических дисциплин Андрей Иванецкий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное богатство Беларуси, вы это знаете не хуже меня, - это люди. Мы по праву гордимся нашей научной элитой. Ее составляют умнейшие трудолюбивые специалисты. Звание доктора наук, профессора, член-корреспондента, академика – это не только дань вашим заслугам, но и большой кредит доверия. Мы вправе ждать от вас открытий на грани невозможного. В этом смысл науки. С этого момента вы начинаете жить в новой профессиональной реальности. А это значит - работать и всегда соответствовать своему высокому званию. Вы добились многого, наверное, всего в своей жизни, но это не значит, что вы должны остановиться, потому что еще важнее – оставить после себя след в виде своих учеников. Если так произойдет, считайте свою миссию на этом свете выполненной. Результаты вашего труда должны применяться на практике, служить на благо людей и страны и после вас.

Особый символический статус этой встрече добавляет и тот факт, что ученые звания были получены в Год науки. Глава государства подчеркнул, главное создать условия, при которых разработки будут оперативно внедряться в реальный сектор экономики. А одно из ключевых условий успешного развития инноваций в промышленной сфере – создание новых технологий. Акцент на те отрасли, которые напрямую влияют на уровень и качество жизни людей.