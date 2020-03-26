«Главная польза для журналистов – это инсайд из парламента». Андрей Кривошеев об открытом клубе «Парламентский меридиан»

Новости Беларуси. Союз парламентариев и журналистов будет активнее участвовать в жизни общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже определили площадку для дискуссий по решению важных для каждого из нас вопросов. Это открытый клуб «Парламентский меридиан».

Белорусские парламентарии и журналисты 26 марта договорились о регулярном взаимодействии и подписали соответствующие учредительные документы. Ожидается, что обсуждать насущное будут с приглашением экспертов из различных сфер. Не исключен обмен опытом с коллегами из России, Китая, Казахстана и Турции. Возможны вебинары онлайн. А для молодых журналистов будет прекрасная возможность познакомиться с дипломатической жизнью нижней палаты парламента и поучиться политической культуре.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

Главная польза для журналистов – это инсайд из парламента. То есть темы, которые прорабатываются в парламенте, которые еще не попали в общественное поле обсуждения, не стали достоянием журналистов, – члены клуба смогут уже с ними соприкасаться.

Мы рассматриваем эту площадку, может быть, нескромно, но как некое нулевое чтение тех законодательных инициатив, которые рождаются в парламенте либо в экспертном сообществе. Плюс – как возможность собрать инициативу снизу и донести ее до высокой парламентской трибуны.