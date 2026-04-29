Главная кинопремьера весны! Режиссер Иван Павлов рассказал, как создавался фильм «Одно на двоих»

Иван Павлов, режиссер, сценарист:

В отношении этого сценария, так как он не похож ни на одну из работ до этого, и моих работ, его и драмой не назвать, и байопиком как бы не назвать. Это такое, я бы сказал, исследование. Сложно было, разговаривая с родственниками, задавать очередной вопрос. Я понимаю, что вот я сейчас у них ковыряю внутри, у них зарастает немножечко боль, а я наоборот расковыриваю. Они же вспоминают, они же пропускают это через себя. И вот понимание, что мне нужен этот материал, и задавая им вопрос, я понимал, какую боль я им наношу. И, конечно, я видел, что они это рассказывают искренне, желая, чтобы это на экране получилось. Дальше следующая боль – нужно сделать так, чтобы это рассказанное было таким, каким они это рассказали. А потом же еще и летчики, которые смотрят и говорят: «Нет, это не про нас». И вот хочется, чтобы они сказали, что да, вы передали нашу профессию, и плюсы, и минусы. Поэтому постоянное напряжение, постоянная мысль.

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