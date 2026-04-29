На базе Военной академии прошел отборочный этап конкурса «Автоледи-2026»

Его участницами стали исключительно девушки белорусской армии. 20 лучших автомобилисток показали свои навыки сразу в двух направлениях – теории и практике. Сначала – тестирование по правилам дорожного движения и основам безопасности. Затем – вождение на учебной площадке. Участницы выполняли боковую парковку, заезд на стоянку задним ходом, габаритную «змейку», разворот в ограниченном пространстве и другие элементы, которые требуют точности, внимания и уверенности за рулем.

Инна Наумкина, старший преподаватель военной кафедры БГТУ:

Получилось все. Очень интересно проверить и свои силы, и где-то посмотреть, подглядеть какой-то опыт, может быть, у своих соперниц. В любом случае все эти соревнования всегда сплачивают. Все коллективы, особенно коллективы Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Елена Кульгавая, военнослужащая полка связи:

Элементы все легкие. Ну, для тех, кто ездит, легкие. То есть, если получил права, значит, это все есть. Ну, конечно, всегда не все получается. Есть человеческий фактор, чужая машина тоже. Верим в девочек. Кто-нибудь точно будет лучше и победит. И еще победу нам принесет с республиканского конкурса.

Конкурс показывает, что современные военнослужащие – это не только дисциплина и физическая подготовка, но и высокий уровень технических навыков. Победитель отборочного этапа представит Военную академию на республиканских соревнованиях, которые пройдут в середине мая.