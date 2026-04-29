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Пенсионерка из Лиды выиграла 25 тыс. рублей в «Санте» – победу принесла покупка ванилина

29 апреля 2026 08:22
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Пенсионерка из Лиды выиграла 25 тыс. рублей в «Санте» – победу принесла покупка ванилина-1

Александр Стасевич, ведущий:
Как вы думаете, у победы есть вкус? 

Александра Каштанова, ведущая:
Я вспоминаю эти эмоции, когда ты одерживаешь победу, у тебя сразу же какая-то эйфория наступает. Возможно, это и есть тот самый вкус. 

Александр Стасевич:
У каждого он свой. Например, у пенсионерки Аллы Кароль из Лиды он сладкий, и не зря. 

Илья Нечаев, ведущий:
Благодаря покупке ванилина в магазине «Санта» Алла Вячеславовна выиграла 25 тысяч рублей. Секрет сладкой победы смотрите в нашем следующем сюжете. 

Пенсионерка из Лиды выиграла 25 тыс. рублей в «Санте» – победу принесла покупка ванилина-3

Алла Кароль, г. Лида:
Меня зовут Алла, я приехала из города Лиды. Замужем. У меня двое детей и две внучки. 

– Что же принесло вам победу в 26-м туре, знаете?
– Нет.
– Ванилин!

Пенсионерка из Лиды выиграла 25 тыс. рублей в «Санте» – победу принесла покупка ванилина-5

Алла Кароль:
Я пенсионер. В основном домохозяйка, поэтому я занимаюсь выпечкой. Вот когда увидела по видеосвязи, что мне позвонили, поздравляют, тогда я уже поверила. Сумма такая, поедем с мужем в санаторий. Верить в чудеса, играть и выигрывать. А магазину «Санта», конечно, процветать и чаще дарить подарки. 

*На правах рекламы. 

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