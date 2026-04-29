Пенсионерка из Лиды выиграла 25 тыс. рублей в «Санте» – победу принесла покупка ванилина

Александр Стасевич, ведущий:

Как вы думаете, у победы есть вкус?

Александра Каштанова, ведущая:

Я вспоминаю эти эмоции, когда ты одерживаешь победу, у тебя сразу же какая-то эйфория наступает. Возможно, это и есть тот самый вкус.

Александр Стасевич:

У каждого он свой. Например, у пенсионерки Аллы Кароль из Лиды он сладкий, и не зря.

Илья Нечаев, ведущий:

Благодаря покупке ванилина в магазине «Санта» Алла Вячеславовна выиграла 25 тысяч рублей. Секрет сладкой победы смотрите в нашем следующем сюжете.